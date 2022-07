Karolina Pisarek pochwaliła się, jakie kwoty znalazła w kopertach ślubnych i przelewach od gości. Izabela Janachowska przypomniała modelce, co jest ważne w dniu ślubu.

Po jednym z najgłośniejszych wesel w polskim show-biznesie Karolina Pisarek ujawniła, jak hojni okazali się jej goście. Modelka zdradziła, że otrzymała dziesiątki tysięcy złotych zarówno w kopertach ślubnych, jak i przelewach. Nie wszystkim jednak spodobało się to, że gwiazda tak otwarcie chwali się pieniędzmi. Uczestniczka piątej edycji "Top Model" przyznała, że wraz z mężem zapisywała kwoty w notatniku. Niektórzy uznali, że wywiad, którego udzieliła modelka, był... niesmaczny.

Szczerość Karoliny Pisarek zaczęła być komentowana w mediach nie tylko przez fanów, ale również inne znane osoby z polskiego show-biznesu. Ostatnio ekspertka ślubna, Izabela Janachowska odpowiedziała, czy młoda para powinna mówić na forum o prezentach ślubnych.

Izabela Janachowska komentuje temat "kopert" po weselu Karoliny Pisarek

Niedawno Karolina Pisarek opowiedziała o prezentach ślubnych, jakie otrzymała po weselu z Rogerem Sallą. Modelka zdradziła, że niektórzy goście byli bardzo hojni. W jednej z kopert znalazła nawet 20 tysięcy złotych. Co ciekawe, nie jest to najwyższa kwota, jaką dostała para młoda. Dziennikarze portalu Plejada postanowili zapytać Izabelę Janachowską o to, czy w dobrym guście jest mówić o podarunkach ślubnych.

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Znamy cały skład 13. edycji. Ostatni uczestnik to wielkie zaskoczenie!

EOS

Decyzja o tym, o czym decydujemy się mówić publicznie, to indywidualna sprawa każdego z nas. Warto jednak pamiętać, że w świetle prawa prezenty ślubne to darowizna, podlegają więc opodatkowaniu. Otrzymane upominki trzeba zgłosić w Urzędzie Skarbowym, jeśli przekraczają tzw. kwotę wolną od podatku. Zgodnie z prawem mamy na to miesiąc od chwili przekazania prezentów. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy upominki przekazują najbliżsi: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo — w takim przypadku czas na zgłoszenie darowizny wynosi sześć miesięcy, a otrzymana kwota jest zwolniona z podatku - ujawniła Izabela Janachowska.

Temat wesel i pieniędzy wywołał niemałe zamieszanie. Karolina Gilon otwarcie skrytykowała Karolinę Pisarek za podanie kwot, jakie modelka otrzymała od przyjaciół i rodziny. Część internautów uważa, że chwalenie się tym jest niepotrzebne. Izabela Janachowska natomiast przyznała, że koperty - a dokładnie ich zawartość - często są źródłem presji oraz nieporozumień.

EOS

To, jaka kwota powinna znaleźć się w kopercie, to jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w sezonie weselnym. Prezenty ślubne to nie jest — w moim odczuciu — temat, który podlega kategorii "wypada/nie wypada". Każdy może podarować młodej parze tyle, na ile go stać i ile uważa za słuszne - wyjaśniła.

Niestety często właśnie z powodu presji goście odmawiają przyjścia na uroczystość, obawiając się, że nie stać ich na odpowiedni prezent, a nie to powinno być kluczowym elementem decyzji - dodała.

Ekspertka ślubna przypomniała, że nie powinniśmy poddawać się presji i do prezentów ślubnych należy przede wszystkim podchodzić z rozsądkiem. Podkreśliła też, że ostatecznie to dobra zabawa i czas spędzony z bliskimi mają w tym dniu największe znaczenie.

EOS

Zobacz także: Karolina Pisarek z mężem na spacerze z psem! Niedawno fani spekulowali o jej ciąży... [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Jak już wspomniałam, prezenty to miły gest, jednak nie są w tym dniu najważniejsze. Jeśli sytuacja finansowa na to nie pozwala, nie należy, w myśl zasady "zastaw się, a postaw się" nadwyrężać domowego budżetu. W tym dniu najważniejsza jest obecność i wspólna celebracja miłości, a nie to ile znalazło się w kopercie - powiedziała na koniec.

Myślicie, że Karolina Pisarek powiedziała zbyt wiele?

EOS

EOS

EOS