Na tę wiadomość zapewne czekali wszyscy fani programu "Love Island" ! Sylwia Madeńska wystąpi w programie "Taniec z gwiazdami", ale nie w roli gwiazdy, ale... tanecznej trenerki! Jak wiadomo na parkiecie 11. edycji show pojawi się także jej życiowy partner, Mikołaj Jędruszczak, którego poznała właśnie na rajskiej wyspie podczas programu "Love Island". Czy to oznacza, że w tanecznym wyzwaniu także stworzą zgrany duet? Zobacz także: Julia Wieniawa już trenuje do Tańca z gwiazdami? Zaczęła wcześniej niż inni uczestnicy Sylwia Madeńska - z kim zatańczy w Tańcu z Gwiazdami? Sylwia Madeńska to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Love Island". Sympatyczna dziewczyna szybko zyskała grono fanów, którzy bacznie śledzą jej życie. Kiedy tylko pojawiła się informacja, że jej życiowy partner Mikołaj, wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" , natychmiast pojawiły się spekulacje czy Sylwia zostanie jego taneczną trenerką. Jak wiadomo uczestniczka "Love Island" jest przecież zawodową tancerką więc nic dziwnego, że nadzieje fanów były w związku z tym ogromne! Jak się teraz okazuje, wielbiciele gwiazdy mogą odetchnąć z ulgą, bowiem na Instagramie programu "Taniec z gwiazdami" pojawiła się oficjalna informacja, że Sylwia wystąpi w 11. edycji show! Poznajcie naszą nową tancerkę, to Sylwia Madeńska! Tańczy od dziecka, profesjonalnie od 12. roku życia. Ma międzynarodową klasę taneczną S. Widzowie Polsatu znają ją doskonale z programu Love Island, który wygrała w parze z Mikołajem Jędruszczakiem. Więc chyba wszystko już jasne, z kim musi zatańczyć 😉 - czytamy na profilu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Z wpisu producentów programu jasno wynika, że najwyraźniej Sylwia i Mikołaj stworzą taneczną parę w...