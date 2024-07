Marka Longchamp w swojej wiosenno-letniej reklamie – „Oh! My bag!” przenosi nas do Nowego Jorku, gdzie topowe modelki tańczą w rytm chwytliwej piosenki.

Coco Rocha, Liisa Winkler i Alexia Level to modelki, które mają spore doświadczenie w tańcu. Nic więc dziwnego, że Longchamp zaangażował do swojej reklamy właśnie je.

Główną rolę w filmiku wyreżyserowanym przez Biancę Li odgrywa miasto i modelki, jednak nie możemy zapomnieć również o gwiazdach całej afery, czyli torebkach z najnowszej kolekcji marki.

W tradycyjne znane od lat modele torebek Longchamp tchnięto nowe kolorowe życie. Żywe elektryzujące barwy to będzie hit wiosny.

jm