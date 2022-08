Wczorajszy pokaz Roberta Kupisza "Gangsta" przyciągnął tłumy znanych osób. Wśród gości nie mogło zabraknąć popularnych blogerek - Tamary Gonzalez Perea oraz Jessici Mercedes Kirschner . Dziewczyny nie do końca zastosowały się do obowiązującego dress codu wydarzenia, jakim był dres. Zobacz: Gwiazdy na pokazie Roberta Kupisza Tamara, czyli Macademian Girl, postawiła na styl orientalno-etniczny. W oczy rzucały się jej luźne spodnie, które kupiła w sklepie internetowym Oasap za nieco ponad 100 zł! Blogerka chyba polubiła kupowanie w sieci - jej wzorzysta marynarka również pochodzi ze sklepu online - She Inside. Do tego czerwona bluzka i buty (Zara), a także charakterystyczna dla Tamary oryginalna biżuteria. Naszym zdaniem całość jest spójna i pasuje do egzotycznej urody Macadmian. Jessica założyła sukienkę, którą do pewnego stopnia można określić jako dresową. Zakryła ją jednak zamszową kurtką z frędzlami ze Stradivariusa (można ją kupić za niecałe 180 zł), a do tego dobrała turkusowe sandały z Deezee. Blogerka zrezygnowała z biżuterii oraz mocnego make-up'u. Która blogerka wyglądała waszym zdaniem lepiej? Zobacz na Polki.pl: Jessica Mercedes, Maffashion i Macademian Girl - Kim są królowe sieci?