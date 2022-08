Pochodzenie gwiazd to temat, który często wraca w wywiadach jak bumerang. Najczęściej dotyczy tych o egzotycznej urodzie, które musiały lub nadal muszą walczyć z nietolerancją i rasizmem. Jakiś czas temu w wywiadzie dla Vivy! mówiła o tym Patricia Kazadi . Przypomnijmy: Kazadi była ofiarą rasizmu w Polsce. Mama wspomina jak z nim walczyły Z podobnym problemem na co dzień zmaga się Tamara Gonzalez Perea , znana z bloga Macademian Girl . Jak przyznała w rozmowie z "Gwiazdami", zarówno w dzieciństwie, jak i teraz spotyka się z nieprzychylnymi komentarzami na swój temat. Non stop mam przez to problemy. Kiedy byłam już nastolatką i kolorowo się ubierałam, zupełnie nie przejmowałam się tym , co o mnie mówili inni - mówi blogerka Do dziś jest tak, że przez swój kolorowy wizerunek spotyka się krytyką: Zdarza się to. Oczywiście, że ludzie się odwracają, czasem ktoś się zaśmieje, ale jestem świadoma tego, że to, jak się ubieram, pociąga konsekwencje. Staram się uczyć innych tolerancji, otwierać na różnorodność, na to, że każdy z nas jest inny i to jest piękne - przekonuje Tamara Mamy nadzieję, że z nauki Tamary korzysta jak najwięcej złośliwych. Zobacz: Kolorowa Macademian Girl na otwarciu ekskluzywnego butiku Macademian Girl i inne największe blogerki modowe na imprezie K MAG: