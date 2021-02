Julia Wieniawa rzuca aktorstwo? Zdradziła swoje plany. Teraz skupia się na czymś zupełnie innym!

Julia Wieniawa mimo młodego wieku już jest jedną z największych gwiazd w polskim show-biznesie. 22-latka ostatni rok może zaliczyć do naprawdę udanych, zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Na ekranach pojawiło się wiele projektów z jej udziałem, a i ona sama odnalazła miłość, założyła własne marki, a także została posiadaczką kolejnego mieszkania. Julia Wieniawa nie raz udowodniła nam, że aktorstwo to nie jej jedyny talent i rozwijała się również w innych dziedzinach. Teraz gwiazda zdradziła, jakie ma plany na najbliższą przyszłość i wcale nie mówi w nich o filmach! Czy Julia Wieniawa postanowiła rozstać się ze srebrnym ekranem?

Julia Wieniawa rzuca aktorstwo?

Kiedy Julia Wieniawa wystąpiła w "Rodzince.pl", widzowie nie mogli przestać zachwycać się nie tylko jej grą, ale i urodą. Aktorka dała popis swoich umiejętności również w "Zawsze warto", "Kobietach mafii", czy "Jak poślubić milionera", a szczególnie głośno zrobiło się o niej po jej ostatnich kreacjach w "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", gdzie wystąpiła przy boku swojego obecnego chłopaka - Nikodema Rozbickiego, a także serialu i słuchowisku "Random", w którym wraz z Maciejem Musiałowskim wcielają się w głównych bohaterów.

Jak widać w rozwijaniu kariery Julii Wieniawie nie przeszkodziła nawet epidemia, a gwiazda chętnie dzieli się ze swoimi fanami zawodowymi projektami. Jak sama zdradziła, właśnie rozpoczęła pracę nad kolejnym, który póki co owiany jest tajemnicą. To jednak nie jedyna nowość u Julii Wieniawy. Artystka zdradziła swoje najbliższe plany na przyszłość i wcale nie tyczą się one aktorstwa.

Za kilka dni kręcę nowy teledysk, do piosenki, która myślę, ze was ucieszy. W ogóle muzycznie ostatnio u mnie się dzieje, fani mojej muzyki - której może nie ma sporo - będą zadowoleni. Obiecuję, że będzie więcej tej muzy, teraz się na tym skupiam - podsumowała na swoim InsaStory Julia Wieniawa.

Czy Julia Wieniawa na rzecz kariery muzycznej odstawi aktorstwo na dalszy plan? Gwiazda swój debiutancki singiel "Co mi jest" wydała w 2015 roku, następnie gościnnie zaśpiewała w utworze "Na zawsze", a już w 2017 podpisała pierwszy kontrakt fonograficzny z Kayax i wydała single, które odbiły się naprawdę sporym echem - "Oddycham", "Nie muszę" oraz "SMRC", który odniósł ogromny sukces. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zaskoczy nas kolejnymi nowościami.

