Za nami niezwykle emocjonująca sylwestrowa noc. W tym roku to stacje Polsat, Telewizyjna Dwójka i TV Republika rywalizowały ze sobą o uwagę widzów, prezentując spektakularne koncerty z udziałem plejady polskich i zagranicznych gwiazd. Sylwestrowy koncert to jednak nie tylko wyłącznie muzyczne, ale i wizualne widowisko, pełne ferii świateł i wyszukanych choreografii. Ku zaskoczeniu widzów, organizatorzy "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu na scenę tego wieczoru zaprosili również Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską, zwycięzców ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich występ rozpalił publiczność i widzów, jednak nie zabrakło także ostrej krytyki. Wszystko przez jeden szczegół.

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska na sylwestrze z Polsatem

Podczas imprezy "Sylwestrowa Moc Przebojów" zorganizowanej przez Polsat w Toruniu, na scenie nie zabrakło plejady gwiazd. Sylwestrowa zabawa z udziałem Zenka Martyniuka, Beaty Kozidrak czy Pauliny Sykut-Jeżyny porwała publiczność. Tuż obok polskich muzyków, na scenie nie zabrakło również zwycięzców ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami", Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej.

Para najpierw oceniła popisy taneczne publiczności do piosenki "Biały miś", po czym sama ruszyła na parkiet.

Spektakularny taniec Bagiego i Tarnowskiej na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu

Zaproszenie Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej na sylwestrową scenę odbiło się w mediach społecznościowych głośnym echem. Para tego wieczoru postawiła na wzruszającą choreografię do utworu "Dmuchawce, latawce, wiatr", który na żywo śpiewała Urszula.

Niestety, warunki pogodowe skutecznie pokrzyżowały plany. Silny wiatr podwiewał sukienkę Magdaleny Tarnowskiej, co według relacji mediów zmusiło realizatorów transmisji na żywo do ograniczenia czasu antenowego ich występu. Widownia mogła zobaczyć jedynie fragment choreografii. Występ został pokazany w znacznie zredukowanej formie, a dynamiczne ujęcia zastąpiły powolne i częściowo przysłonięte kadry, przejazdy kamery na muzyków oraz zgromadzoną w Toruniu publiczność.

Internauci oburzeni transmisją sylwestrowego tańca Bagiego i Tarnowskiej

Zaraz po zakończeniu transmisji w sieci zawrzało. Internauci nie kryli rozczarowania tym, jak potraktowano Mikołaja Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską. W komentarzach można przeczytać:

Nawet Urszula usunęła się w cień aby Madzia i Mikołaj byli głównymi postaciami a telewizja to zepsuła.

Tyle osób czekało na ten taniec a wy pokazaliście nam tylko urywki...

Krytyka skupiła się nie tylko na niefortunnych okolicznościach, ale i na organizacji transmisji i niedostatecznym przygotowaniu garderoby. Nie zabrakło gorzkich słów na temat doboru kreacji Tarnowskiej, która momentami odsłaniała zbyt wiele: "Jak można tak zepsuć występ?! Dlaczego tak mało ich pokazaliście? Dlaczego wywiew nie został wyłączony lub sukienka Madzi lepiej uszyta? Masakra.". Pojawiły się też głosy wsparcia: "Biedna Madzia z tą podwiewającą sukienką, widać, że się krępowała".

Choć występ na sylwestrze Polsatu nie poszedł zgodnie z planem, Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska wciąż cieszą się dużą popularnością. Sukces w "Tańcu z gwiazdami" ugruntował ich pozycję w świecie show-biznesu, a występ w Toruniu, mimo wpadki, przypomniał widzom o ich talencie.

