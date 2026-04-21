Takiej awantury w "Farmie" jeszcze nie było. Do tej pory wydawało się, że Wikingowie czyli Henryk i Wojtek są we wszystki zgodni i nie ma szans, aby coś ich poróżniło. Teraz okazuje się, że w najnowszym odcinku dojdzie do poważnego spięcia pomiędzy przyjaciółmi. Henryk nie wytrzyma po kolejnej uwadze Wojtka. Fani show Polsatu ruszyli z komentarzami.

Ogromne emocje przed finałem "Farmy"

Finał najnowszej edycji "Farmy" zbliża się wielkimi krokaimi, a emocje w programie sięgają zenitu. Niedawno Janosik odpadł z "Farmy", a po jego odejściu na jaw wyszły wszystkie plany Henryka i Wojtka, czyli Wikingów. Karolina, która jest z nimi w sojuszu dopiero teraz dowiedziała się, że Henryk i Wojtek chcieli się jej pozbyć z programu. W ostatnim odcinku widzwie byli świadkami zaskakującej sceny - Karolina proponowała Akselowi nowy sojusz na "Farmie".

Nie tylko Karolina zaczęła obawiać się Wikingów. Również Agnieszka martwi się, że Henryk i Wojtek będą chcieli wyeliminować ją z programu.

Kłótnia Henryka i Wojtka na "Farmie"

Już dziś wieczorem Polsat wyemituje kolejny odcinek "Farmy", a w programie dojdzie do scen, jakich jeszcze w tej edycji nie było. Okazuje się bowiem, że pomiędzy Henrykiem a Wojtkiem dojdzie do poważnego spięcia. Wikingowie pokłócą się podczas obrządków. Henryk nie wytrzyma po kolejnej uwage przyjaciela i wybuchnie przy wszystkich.

Fani "Farmy" od razu zareagowali i ruszyli z komentarzami. Nie wszyscy wierzą, że Wikingowie naprawdę się pokłócili... Niektórzy uważają, że to jedynie gra, która ma zmylić nie tylko uczestinków, ale i widzów.

Udają na bank

Specjalnie graja zeby chociaż jeden do finału doszedł i podzielą się kasą komentują fani.

To nie pierwszy raz, kiedy widzowie podejrzewają Wikingów o grę. Już po odcinku wyemitowanym w miniony poniedziałek fani "Farmy" pisali w komentarzach:

A mi się wydaję, że mają strategię taką,że Heniek będzie wykańczał a Wojtek gra rolę dobrego. Wszyscy będą za Wojtkiem a kasą i tak się podzielą

oni we dwóch mają to wszystko ograne, teraz Wojtek zacznie ''atakować'' Henryka - wyjdzie na tego dobrego, wzbudzi u ludzi litość, że niby wyrzucił tego złego - to gra od widzów - obaj są złymi ludźmi. Nie dajcie się nabrać pisali fani.

Zobaczcie, co wydarzy się w najnowszym odcinku "Farmy".

Zobacz także: