45. odcinek „Farmy” przyniósł szokujące zmiany. Nadchodzący pojedynek wywołał falę niepokoju wśród uczestników. Nic dziwnego, bo zadanie okazało się wyjątkowo wymagające. Jedni zmierzyli się z rywalem, drudzy musieli pokonać też własne lęki. Obronną ręką wyszedł tylko jeden farmer, który zapewnił sobie bezpieczeństwo.

Dla jednego z was to ostatnie chwile na farmie powiedziała Marcelina Zawadzka.

Okazało się, że to Janosik musiał pożegnać się z „Farmą”.

Nie dość, że Janosik musiał pożegnać się z „Farmą”, to w dodatku odpadł z programu Polsatu w bardzo bolesnych okolicznościach. Rada zdecydowała, że to właśnie on zakończył swoją przygodę z produkcją. Nie pozostawili miejsca na sentymenty, a sam Janosik przyjął cios prosto w serce. To z pewnością wywoła lawinę komentarzy wśród fanów show. Warto przypomnieć, że dopiero co Marcelina Zawadzka zaapelowała do widzów „Farmy”.

Atmosfera wokół Janosika już wcześniej zrobiła się napięta. Uczestnika wyraźnie przerosła rola Farmera Tygodnia przez ostatnie dwa tygodnie, a także odebranie immunitetu. W pewnym momencie Janosik nie wytrzymał na farmie i wybuchł, a pod adresem innych uczestników padły ostre słowa.

W najnowszym Janosik miał duże problemy z zadaniem na bagnach. W pewnym momencie ugrzązł w mule i nie mógł się ruszyć. Niestety na metę doszedł bez dwóch krążków. Musiał przejść pokonać tor jeszcze raz, żeby znaleźć zguby. Ostatecznie udało mu się ukończyć konkurencję, ale wiele go to kosztowało.

Najgorszy czas miała Paulina. Odrobinę lepiej poszło Dominice. Najlepszy wynik uzyskała Karolina, która dzięki temu zapewniła sobie bezpieczeństwo. Dziewczyna miała odrobinę lepszy czas od Łukasza. Stało się jasne, że ktoś z trójki odpadnie z „Farmy”.

Do pewnego momentu wydawało się, że większość uczestników wytypuje Dominikę, by pożegnała się z programem Polsatu. W ostatnim momencie doszło do zmiany decyzji, która przypieczętowała los Janosika. Wcześniej Aksel podkreślał, że Łukasz nie powinien odpaść, ale miał świadomość, że jego głos wiele nie zmieni.

Zarówno Karolina, jak i jej mąż Rafał zagłosowali za tym, by przygodę z „Farmą” zakończył Janosik. Po raz kolejny nóż w plecy wbiła mu Agnieszka, która stwierdziła krótko, że „czas się pakować do domu”.

„Farma” nauczyła mnie bardzo dużo, jestem dumny, że przetrwałem tyle czasu, ale nie ukrywam, czuję się zawiedziony, przez moje ludzkie zaufanie, zbyt szczere intencje zostałem wymanewrowany i poległem przy tej grze. Oszukali mnie Wikingowie, którzy dali mi słowo i zrobili to perfidnie niczym Agnieszka. Aksel, pomścij mnie z Pauliną, zróbcie im niezły kocioł powiedział Łukasz.

