List pozostawiony przez Janosika i w jednej chwili rozpalił emocje wśród uczestników "Farmy". Atmosfera zrobiła się tak gęsta, że dotychczasowe sojusze przechodzą do historii. W centrum zamieszania w 10. tygodniu na "Farmie" znaleźli się Wikingowie, Karolina i Aksel. Karolina nie spodziewała się, że Wikingowie chcą się jej pozbyć i długo nie mogła w to uwierzyć. Teraz szuka możliwości, aby pozbyć się Henryka z "Farmy". Aksel i Paulina jej w tym pomogą? Widzowie "Farmy" mają mieszane uczucia i obawiają się kolejnego podstępu... W sieci zawrzało!

Karolina "Farmie" zaskoczyła Aksela propozycją

Janosik ostro podsumował sojusz Wikingów na "Farmie" i dał do zrozumienia, że poczuł się wykorzystany. Przy okazji ujawnił, że miał słyszeć obietnice wsparcia w zamian za to, by nominował Karolinę zamiast Agnieszki. Dla części uczestników to był moment otrzeźwienia, bo padło wprost, że ktoś gra na własny interes, a nie na wspólne ustalenia. Aksel dorzucił kolejną iskrę, kiedy ujawnił, co Wikingowie ustalali z Janosikiem.

W tym samym czasie Karolina, po informacji, że jej nazwisko mogło być na celowniku, zaczęła kierować się w stronę Aksela. To nie zmiana sympatii, tylko sygnał, że może powstać nowa konfiguracja sił. Równolegle Ola usłyszała od Henryka, że to ona jest "na wylocie", co wyraźnie zachwiało jej podejściem do dotychczasowego trzymania się z Agnieszką i Wikingami.

Tymczasem do pojedynku mają stanąć aż cztery osoby, które znajdą się w dwóch drużynach. Zwycięska drużyna zostaje na "Farmie", a przegrani idą pod głosowanie. Jako pierwsza nominuje Paulina jako Farmerka Tygodna, a Karolina namawia Aksela, aby wybrali Henryka.

Widzowie "Farmy" obawiają się podstępu ze strony Karoliny

Widzowie "Farmy" po ostatniej sytuacji z Janosikiem mają wątpliwości, czy osoby z sojuszu "Młodych Wilków" powinny pójść na jakikolwiek układ z osobą z sojuszu Wikingów. Karolina jednak próbuje namówić Aksela i Paulinę na nominowanie Henryka, choć wiadomo, że on wtedy weźmie Aksela, z którym już od jakiegoś czasu chciał się zmierzyć. Fani "Farmy" obawiają się Karoliny. Przed finałem emocje rosną z każdym odcinkiem...

Czy to kolejna gierka?

Szczęka mi opadła aż do podłogi coś knuje Karolina

Nie wierzę w jej ani jedno słowo. Pewnie znowu coś kombinuje.

Z drugiej strony nie brakuje głosów od widzów, którzy sugerują, że Karolina nie należy do sympatycznych uczestników, ale nie oszukuje w sojuszach. Odmówiła przejścia do "Młodych Wilków" i nie grała na dwa fronty. Internauci piszą wprost, że w końcu otworzyła oczy i dowiedziała się prawdy o Wikingach, dlatego teraz to ich chce się pozbyć z "Farmy" przy pomocy Aksela i Pauliny.

Wydaje mi się że Karolina otworzyła oczy i kombinuje jak rozbić wikingów . Myślę że jej się uda o ile Dominika i Paulina czegoś nie sknocą chyba że Agnieszka wyda Karolinę to już będzie słabe

Wierzę Karoli, ona kombinuje od początku, ale tak szczerze i jawnie, jak ja Wilki chcieli przekabacić, to im nie kłamała, że z nimi będzie, wysłuchała, ale koniec końców powiedziała nie.

Sądzicie, że w końcu któryś z Wikingów odpadnie z "Farmy"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

