Janosik z "Farmy" w rozmowie z Party.pl zareagował na pytania o program i zdradził, czy ma żal do produkcji. Uczestnik przed kamerą zaskoczył szczerym komentarzem.

Janosik z "Farmy" szczerze o złamaniu zasad w programie. Ma żal do produkcji show?

Ostatnie odcinki "Farmy" przyniosły widzom naprawdę sporą dawkę emocji. W miniony piątek doszło do pojedynku i głosowania, a wynik zaskoczył chyba wszystkich widzów. Okazało się wówczas, że to Janosik odpadł z "Farmy". Janosik był jednym z ulubieńców widzów, którzy widzieli go w finałowej trójce.

Ostatnio reporterka Party.pl rozmawiała z Janosikiem i zapytała go m.in. o udział w programie i prowadzące "Farmę". Janosik wyznał prawdę o siostrach Krawczyńskich, ale również zdradził kulisy show Polsatu. Łukasz Januszczak ujawnił, czy uczestnicy mogli korzystać z pomocy psychologa na planie "Farmy".

Tak, jak ktoś miał kryzysową sytuację to mógł pogadać z psychologiem wyznał Janosik.

Przy okazji zapytaliśmy Janosika o to, czy ma żal do produkcji "Farmy". Fani ostro komentowali decyzję produkcji o ukaraniu uczestnika za złamanie zasad w programie - Janosik otrzymał nominację do pojedynku za to, że pozwolił innym uczestnikom korzystać z kuchni Farmera Tygodnia.

Ja nie mam żalu do nikogo, biorę wszystko na klatę bo mogłem nikogo nie wpuszczać. Poczułem się jakbym był w Polsce, u siebie w domu i zapomniałem, że jestem w programie mówi wprost.

Reporterka Party.pl zapytała Janosika o najlepsze i najgorsze wspomnienia z programu. Co nam powiedział? Odpowiedź w naszym materiale wideo.

Zobacz także: