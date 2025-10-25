25 października 2025 roku, w dniu ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, doszło do sytuacji, która na długo pozostanie w pamięci nie tylko gości, ale także mediów. Przed eleganckim hotelem, w którym odbywa się ceremonia, fotoreporterzy zebrali się już od rana, oczekując na jakiekolwiek ujęcie nowożeńców. Zamiast jednak spotkać się z chłodnym odrzuceniem, otrzymali... ciasto i gorącą kawę.

Para przygotowała dla paparazzi krzesła, ustawione przed wejściem do hotelu. Na nich znalazł się termos z kawą, papierowe kubki oraz talerzyki z ciastem. Gest ten wzruszył i zaskoczył fotoreporterów, którzy zazwyczaj spotykają się z niechęcią i barierami ze strony gwiazd. Tym razem otrzymali uśmiech i życzliwość.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Elegancki hotel i przygotowania od rana

Ślub i wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbywają się w eleganckim miejscu położonym z dala od zgiełku miasta, wśród jesiennych drzew i złotych liści - w Hotelu Drob w Urszulinie. Od rana trwały intensywne przygotowania. Makijażystka panny młodej uwieczniła momenty szykowania się do ślubu, a goście zaczęli przybywać do hotelu jeszcze przed południem. Wszystko odbywało się w spokojnej atmosferze, choć wokół obiektu gromadzili się paparazzi.

Wyjątkowy gest Cichopek i Kurzajewskiego wobec paparazzi

Fotoreporterzy byli przygotowani na długie godziny oczekiwania – jednak nie na taki widok. Wystawione na zewnątrz krzesła z ciastem i kawą nie były żartem. Były świadectwem klasy i poczucia humoru Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Zamiast tworzyć dystans, para zdecydowała się na odrobinę ciepła i gościnności.

W świecie show-biznesu, gdzie napięcie między gwiazdami a paparazzi jest normą, taki gest jest niemal niespotykany. Para znana z tego, że nie wdaje się w medialne przepychanki i nie komentuje złośliwości, po raz kolejny udowodniła, że można zachować klasę w każdej sytuacji. Brawo!

Z niecierpliwością czekamy na pierwsze relacje ze ślubu pary!

To tutaj odbędzie się wesele Cichopek i Kurzajewskiego/Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

