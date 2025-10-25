Ceremonia ślubna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od tygodni przyciąga uwagę mediów i fanów. Dziś w końcu nastał ten dzień i już lada moment para powie sobie magiczne "tak". Panna młoda jest już gotowa, a rąbka tajemnicy w temacie przygotowań uchyliła makijażystka Kasi Cichopek.

Tak wygląda panna młoda. Kasia Cichopek zaufała wieloletniej makijażystce

Katarzyna Cichopek nie pozostawiła nic przypadkowi, jeśli chodzi o przygotowania do swojego ślubu. W dniu ceremonii zdecydowała się na współpracę z Anetą Nowacką – makijażystką, z którą współpracuje już od sześciu lat. Nowacka opublikowała w mediach społecznościowych relację z przygotowań, przyznając, że mimo wieloletniej współpracy z aktorką, tego dnia towarzyszył jej stres.

Malujemy się już sześć lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam – przyznała Aneta Nowacka na Instagramie.

Na opublikowanych przez makijażystkę zdjęciach póki co jednak nie możemy zobaczyć make-upu, na jaki zdecydowała się aktorka, gdyż jej twarz została zasłonięta emotikonką. Już nie możemy się doczekać na pierwsze ujęcia panny młodej w pełnej okazałości.

Znamy fryzurę Katarzyny Cichopek. Rozpuszczone fale na bajkową uroczystość

Nieco więcej dowiadujemy się jednak na temat fryzury ślubnej aktorki. Została dobrana tak, by w pełni oddać romantyczny klimat ceremonii. Katarzyna Cichopek postawiła na ślubną klasykę - rozpuszczone włosy, ułożone w eleganckie fale. Subtelne i swobodne uczesanie dodało delikatności i naturalnego wdzięku całej stylizacji.

Cichopek już gotowa na swój ślub. Postawiła na klasykę/Fot. Instagram katarzynacichopek

