Książę William i księżna Kate są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci: George’a, Charlotte oraz najmłodszego Louisa. Ich pociechy coraz częściej towarzyszą im podczas ważnych oficjalnych wydarzeń, prezentując nienaganne zachowanie. Ostatnio na jaw wyszło, jak wygląda codzienność najstarszego syna z rodzeństwa - George’a. "The Times" opublikowało zaskakujące informacje na temat młodego księcia. Z doniesień wynika, że chętnie podejmuje się domowych obowiązków i imponuje niezwykłą dojrzałością.

Tak zachowuje się książę George. Imponuje dojrzałością

Z okazji 44. urodzin księżnej Kate dziennik "The Times" opublikował informacje dotyczące rodziny królewskiej. Jedną z osób, które opowiedziały o tym, jak prywatnie zachowuje się książę George, była Sally Pellow - członkini lokalnego koła Women’s Institute w Sunningdale w Ascot. Kobieta szczerze wyznała, jak przebiegało jej osobiste spotkanie z młodym księciem oraz jego babcią, Carole Middleton. Jej relacja mówi sama za siebie.

Przyszłam odebrać próbki tapet, a książę George wszedł tam z babcią, Carole Middleton. Był elegancko ubrany i siedział przy biurku, podjadając kawałki pomarańczy opowiedziała Sally.

Książę William wielokrotnie publicznie dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat księcia George’a. Przyznał, że jego syn doskonale odnajduje się podczas oficjalnych wydarzeń w otoczeniu wielu ludzi, natomiast w domowym, prywatnym zaciszu staje się zupełnie inny. Istotny wkład w wychowanie trójki królewskich dzieci mają również rodzice księżnej Kate - Carole i Michael Middletonowie. Szczególnie wtedy, gdy książę William i księżna Kate wyjeżdżają za granicę, mogą powierzyć swoje pociechy opiece najbliższych. Na co dzień dziećmi zajmuje się także królewska niania, Maria Teresa Turrion Borrallo.

Tak przebiegły święta królewskiej rodziny. Książe George wyróżnił się na tle rodzeństwa

Boże Narodzenie w domu royalsów było pełne tradycji i domowego ciepła. W czasie świąt książę William i księżna Kate pojawili się wraz z dziećmi w Sandringham, gdzie zostali niezwykle ciepło przywitani przez Brytyjczyków. Co więcej, George, Charlotte i Louis chętnie podchodzili do zgromadzonych, witając się z nimi osobiście. Jak podaje informator magazynu "HELLO!", to właśnie George najbardziej wyróżnił się na tle rodzeństwa. Młody książę imponuje spokojem i dojrzałością, które przejawia na każdym kroku. Angażuje się również w działalność charytatywną. Pomagał m.in. w przygotowaniach świątecznego obiadu w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności The Passage, z czego szczególnie dumny był jego ojciec książę William.

Z dumą dołączam do wolontariuszy i pracowników The Passage w przygotowaniu świątecznego lunchu – w tym roku z kolejną parą pomocnych rąk napisał książę William na Instagramie.

Pod koniec ubiegłego roku, w listopadzie, pojawił się także wraz z księżną Kate na Festiwalu Pamięci w Royal Albert Hall w Londynie, oddając hołd weteranom.

