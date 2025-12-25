Księżna Kate i Charlotte razem na scenie. Występ wywołał poruszenie

W Wigilię Brytyjczycy zostali poruszeni niezwykłym występem członkiń rodziny królewskiej. Księżna Kate Middleton oraz jej córka, księżniczka Charlotte, wspólnie zagrały na fortepianie, otwierając koncert „Royal Carols: Together at Christmas”. Ten świąteczny duet nie tylko zapoczątkował wydarzenie, ale również wywołał falę wzruszeń wśród widzów i użytkowników mediów społecznościowych.

Występ księżnej Kate i Charlotte został po raz pierwszy zaprezentowany 24 grudnia w brytyjskiej telewizji, a następnie opublikowany na oficjalnym profilu pary książęcej na Instagramie. Na nagraniu widać, jak Kate Middleton siada do fortepianu, a po chwili dołącza do niej mała dłoń Charlotte, która wspólnie z mamą wykonuje muzyczny utwór. Ujęcie to momentalnie stało się viralowe, zdobywając tysiące polubień i komentarzy.

Księżna Kate i Charlotte otworzyły wigilijny koncert

Tegoroczna edycja koncertu „Royal Carols: Together at Christmas” została zorganizowana przez Kate Middleton i niosła silne przesłanie jedności, miłości oraz wspólnoty. Pałac królewski zaznaczył, że wydarzenie ma na celu połączenie ludzi wszystkich wyznań oraz bezwyznaniowych. W programie znalazły się zarówno tradycyjne kolędy, jak i współczesne utwory w wykonaniu chóru Westminster Abbey oraz zaproszonych artystów.

Tematem przewodnim nabożeństwa było „świętowanie miłości we wszystkich jej przejawach - rodzinnej, przyjacielskiej, społecznej”. Organizatorzy podkreślali, że w czasach podziałów i izolacji to właśnie miłość stanowi siłę jednoczącą ponad pokoleniami i granicami. „Wchodząc w okres świąteczny, przypominamy sobie o sile bycia razem”, głosiło oświadczenie.

Występ księżnej Kate i księżniczki Charlotte został nagrany 5 grudnia w świątyni Westminster Abbey w Anglii. Miejsce to, znane z uroczystości państwowych i królewskich, po raz kolejny stało się tłem dla wydarzenia o symbolicznym znaczeniu. Koncert „Royal Carols: Together at Christmas” wyemitowano w brytyjskiej telewizji 24 grudnia około godziny 19:15 czasu lokalnego.

Niedawno Brytyjczycy mogli także zobaczyć, jak wyglądają święta w domu rodziny królewskiej. Księżna Kate i jej bliscy znani są z tego, że uwielbiają celebrować Boże Narodzenie.

Księżna Kate i Charlotte razem na scenie. Występ wywołał poruszenie Rex Features/East News

Święta u brytyjskiej rodziny królewskiej

Poza wzruszającym duetem Kate Middleton i księżniczki Charlotte, koncert zgromadził wielu znamienitych artystów. Wśród gości pojawili się Hannah Waddingham, Dan Smith, Kate Winslet oraz Chiwetel Ejiofor. Ich występy oraz czytania stanowiły integralną część uroczystości, podkreślając świąteczny charakter wydarzenia i przekaz wspólnotowy.

Wydarzenie muzyczne zostało wzbogacone o występy światowej sławy chóru Westminster Abbey, który wykonał znane kolędy. Całość koncertu miała charakter ekumeniczny, łącząc elementy tradycyjne z nowoczesnymi i otwierając się na ludzi różnych światopoglądów.

Podczas nagrania koncertu księżnej Kate towarzyszyły wszystkie jej dzieci: książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis. Obecność całej rodziny królewskiej podkreśliła znaczenie wspólnoty rodzinnej w okresie świątecznym oraz dodała wydarzeniu jeszcze bardziej rodzinnego charakteru.

