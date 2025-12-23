Rodzina królewska ma już zaplanowane święta. Książę William i księżna Kate dbają o to, by świąteczny czas był wyjątkowy, szczególnie dla ich pociech: George’a, Charlotte i Louisa. Dla rodziny najważniejsza jest bliskość oraz wspólnie spędzony czas. W końcu poza eleganckimi i oficjalnymi wystąpieniami, dzieci najbardziej oczekują prywatnych chwil z rodzicami. Jak rodzina królewska spędzi te święta? W planach są gry planszowe, wieczór filmowy oraz świąteczna muzyka.

Boże Narodzenie w domu Roylasów

Księżna Kate nie ukrywa, że Boże Narodzenie jest dla niej jednym z ulubionych momentów w roku. Podczas koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim wyznała, że święta są doskonałym czasem na to, aby pozwolić sobie na refleksje i skupić się na najbliższych.

Boże Narodzenie to jeden z moich ulubionych momentów w roku. To czas świętowania i radości, ale też okazja, by zwolnić i zastanowić się głębiej nad tym, co nas wszystkich łączy podkreśliła księżna Kate

Przygotowania do świąt u rodziny królewskiej wcale nie odbiegają od tych, które dzieją się w każdym domu. Do obowiązków przedświątecznych włączane są także dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Pomagają zarówno w gotowaniu świątecznych potraw, ale i przygotowują ozdoby. W tradycje rodziny królewskiej wpisało się również: rodzinne wybieranie choinki w Great Park, odwiedziny w Lapland UK, a także wspólne wyjście na lodowisko.

Rodzina królewska nie zapomina także o swoich internetowych obserwatorach. Royalsi co roku publikują świąteczną kartkę. To tradycja, którą uwielbiają ich fani. Wyjątkowy kadr, przedstawiający całą rodzinę można zobaczyć na ich Instagramie.

W tym roku rodzina królewska spędzi Boże Narodzenie w Sandringham, gdzie razem z królem i królową zasiądą do świątecznego stołu przy uroczystym obiedzie. Według doniesień w zeszłym roku zebrało się tam 45 osób. W Sandringham książę William i księżna Kate zamieszkuje wiejską rezydencję Anmer Hall, natomiast królewskie dzieci każdego dnia dołączają do głównego domu, aby świętować z resztą rodziny.

To dla nich świetne, bo czują się swobodnie i komfortowo we własnym domu, więc mają to, co najlepsze z obu światów podał królewski informator

Co robi rodzina królewska w czasie świąt? To już tradycja

Książe William i księżna Kate spędzają święta w bardzo kreatywny sposób. Okazuje się, że jedną z ich ulubionych świątecznych aktywności są planszówki. Książe William zdradził, które z nich uwielbia najbardziej.

Uwielbiamy Monopoly, to naprawdę fajna gra. I Risk, też jest świetny. Rozgrywka potrafi trwać godzinami i przeważnie wszyscy się denerwują, bo przegrywają wyznał z uśmiechem książę William

Ulubioną formą spędzania świątecznego czasu przez rodzinę królewską jest także oglądanie filmów. Podczas wspólnych wieczorów filmowych nie brakuje emocji i świątecznej atmosfery. Książę William zdradził, że najbardziej lubi oglądać z żoną i dziećmi film "Elf" z Willem Ferrellem w roli głównej, który mimo że ogląda co roku, wcale mu się nie nudzi.

To bardzo zabawny film, oglądam go co roku i wciąż mnie śmieszy przyznał książę William

Królewska rodzina lubi słuchać świątecznych kawałków muzycznych, które od razu wprawiają w radosny klimat. Podczas jednej z audycji radiowych, książę William przyznał, że utwór "Feliz Navidad" jest jego ulubionym, świątecznym hitem. "Zawsze poprawia mi humor" - dodał z uśmiechem.

