Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018 dzięki piosence "Anyone I Want To Be"! Polka pokonała aż 19 innych krajów. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy nasza reprezentantka sięgnie po zwycięstwo. Ostatnie, po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że nie ma sobie równych!

Eurowizja Junior 2018: występ Roksany Węgiel

13-latka występowała jako ostatnia. Mimo wszystko nie zabrakło jej energii i uśmiechu na twarzy. Roksana Węgiel brawurowo wykonała swój hit pt. "Anyone I Want To Be". Dziewczyna zachwycała nie tylko głosem, ale także doskonałą choreografią. Na scenie towarzyszyły jej chórzystki i tancerki. Choreografię przygotował Tomasz Barański. Zaś reżyserem całego show był Konrad Smuga. Mocną stroną tego występu była także oryginalna stylizacja. Roksana Węgiel miała na sobie białą sukienkę, w którą wszyte zostały fluorescencyjne szarfy. Całość robiła piorunujące wrażenie!

Kim jest Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel pochodzi z Jasła. W 2018 roku pojawiła się w programie "The Voice Kinds". Nastolatka niemal od razu skradła serca jurorów. Jej wykonanie piosenki Beyonce "Halo" powaliło ich na kolana. Roksana Węgiel trafiła ostatecznie do drużyny Edyty Górniak. W finale nie miała sobie równych. Roksana Węgiel podpisała kontrakt z Universal Music Polska. Do tej pory usłyszeliśmy jej dwa single: "Żyj" i "Obiecuję".

Roksana Węgiel zwyciężyła Eurowizję Junior 2018. Pomogły jej w tym przede wszystkim głosy internautów. W głosowaniu online 13-latka nie miała sobie równych.

PUNKTY OD JURY DLA POLSKI

Ukraina - 8 pkt.

Kazachstan - 1 pkt.

Albania - 8 pkt.

Rosja - 4 pkt.

Białoruś - 4 pkt.

Serbia - 10 pkt.

Włochy - 2 pkt.

Australia - 10 pkt.

Gruzja - 5 pkt.

Izrael - 6 pkt.

Francja - 12 pkt!

Macedonia - 3 pkt.

Walia - 6 pkt.

Polska w głosowaniu jury zajęła 7. miejsce.

Punkty od internautów były zsumowane ze wszystkich krajów.

10 najwyższych not o widzów

10. 53 pkt - Białoruś

9. 53 pkt - Australia

8. 57 pkt - Włochy

7. 62 pkt - Rosja

6. 68 pkt - Holandia

5. 70 pkt - Armenia

4. 78 pkt - Ukraina

3. 103 pkt - Kazachstan

2. 117 pkt - Francja

1. 136 pkt - Polska

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018

Mat. prasowe/Andres Putting

13-latka wypadła doskonale