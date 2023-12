Od rana w Polsce trwa prawdziwa rewolucja medialna. W gmachu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie noc spędzili politycy PiS, którzy protestowali przeciwko przyjętej przez Sejm ustawie. Przed południem odwołano z funkcji m.in. dotychczasowego prezesa TVP, a jego następca pojawił się w siedzibie stacji. Na miejscu musiała interweniować policja! Co tam się wydarzyło?

Chaos i przepychanki w siedzibie TVP. Służby interweniują

W środę, 20 grudnia, w siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie doszło do prawdziwie dantejskich scen. Chaos, przepychanki, dezorientacja - taki właśnie przekaz płynie z relacji na żywo z gmachu TVP. Media poinformowały, że władze mediów publicznych, m.in. prezes TVP Mateusz Matyszkowicz, zostały odwołane przez ministra kultury. Z kolei wczoraj, 19 grudnia, sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych.

W związku z tymi wydarzeniami, w gmachu TVP doszło do niemałego zamieszania i ogromnego chaosu. W budynku przebywają obecnie odwołane już władze stacji, a na miejscu pojawili się też ich następcy. Ponieważ dojście do porozumienia nie było możliwe, konieczna była interwencja służb - na nowych zdjęciach widać policjantów, którzy przybyli na miejsce w środę ok. południa. Na nagraniu opublikowanym przez jednego z posłów PiS widać mundurowych, a także słychać chaotyczne krzyki i dialogi.

Co Ty robisz? Tu biją kobietę (...) posła bije - słychać na nagraniu.

Jak się okazuje, na Woronicza przyjechała nie tylko policja, ale również pogotowie! Poseł Mariusz Kałużny opublikował na platformie X wpis z ujęciem posłanki Joanny Borowiak z ... temblakiem na ręce!

Trwa interwencja pogotowia! Pani Poseł Joanna Borowiak pobita w TVP! Białoruś !!! - czytamy.

Jak doszło do interwencji służb? Nowym przewodniczącym rady nadzorczej TVP został Piotr Zemła, który miał jednak trudności w stawieniu się w nowym miejscu pracy.

Kim pan jest? Może pan opuścić budynek - mieli przywitać nowego prezesa politycy PiS dyżurujący w budynku.

Jeśli uważacie państwo, że jestem tutaj bezprawnie, proszę zadzwonić na policję. Nie będę z państwem polemizował - odpowiedział zebranym Piotr Zemła.

Po południu sytuacja w siedzibie Telewizji Polskiej nie stała się wcale mniej napięta. Ok. 13:30 na miejsce przybył prezes PiS Jarosław Kaczyński, a na godz. 14:00 zaplanowana jest konferencja policji. Od rana też przerwano nadawanie TVP Info i działać przestała strona internetowa telewizji.

Jak rozwinie się sytuacja w TVP? O tym z pewnością będziemy informować na bieżąco.

