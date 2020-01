Elżbieta II surowo ukarze Meghan Markle i Harry'ego? Zorganizowała spotkanie w ich sprawie

Królowa Elżbieta nie ukrywa, że jest zaskoczona decyzją Meghan i Harry’ego o wystąpieniu z rodziny królewskiej. Można to było przeczytać w krótkim oficjalnym oświadczeniu Pałacu.

Dyskusje z księciem i księżną Sussex są na wczesnym etapie. Rozumiemy ich pragnienie przyjęcia innego podejścia do obowiązków, ale są to skomplikowane kwestie, które wymagają czasu - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Teraz monarchini zdecydowała się zorganizować zebranie rodziny królewskiej, na którym wszyscy wyrażą swoje opinie, a królowa podejmie decyzję dotyczącą przyszłości księżnej Meghan i księcia Harry’ego w rodzinie królewskiej. Odbierze im tytuły?

ZOBACZ WIDEO Meghan Markle cierpi na poważną chorobę?! Fani martwią się o jej zdrowie 00:54

Królowa ukarze Meghan Markle za zabranie jej wnuka?

Królowa spotka się nie tylko z pozostałymi członkami rodziny królewskiej w posiadłości Sandringham, ale też z samym Harrym. Co ciekawe, jej wnuk pojawi się sam, bo Meghan wróciła do Kanady, gdzie przebywa jej syn Archie. Przypomnijmy, że księżna i książę po przerwie świątecznej wrócili do Wielkiej Brytanii, aby ogłosić szokującą informację, jednak bez ich synka! Potem znów wyjechali do Kanady. Widać, że Meghan uciekła od najbardziej stresujących decyzji i wystawiła Harry’ego na konfrontację z rodziną. Sama razem z dzieckiem schroniła się w bezpiecznej Kanadzie.

Decyzja Meghan i Harry’ego, którzy na Instagramie ogłosili, że rezygnują z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, wywołała ogromne kontrowersje, a nawet oburzenie. Para poinformowała, że chcą funkcjonować na własnych zasadach, pracując i dzieląc czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną. Co prawda w oświadczeniu napisali, że mają wsparcie królowej, ale niedługo potem okazało się, że Pałac Buckingham nic nie wiedział na temat ich oświadczenia i podobnie jak cały świat dowiedzieli się za pomocą Instagrama.

Teraz zarówno królowa, jak i cała rodzina królewska, musi wybrnąć z tej sytuacji. Jak informują zagraniczne media, Elżbieta II zdecydowała, aby rozwiązanie znalazło się jak najszybciej i dała na to 72 godziny! Już niebawem dowiemy się, czy monarchini postąpi surowo z Meghan i Harrym! Obierze im tytuły? A może przystanie na ich propozycje?

Brytyjskie media podejrzewają, że to Meghan jest odpowiedzialna za odsunięcie Harry'ego od rodziny

East News

Harry nie raz wywoływał kontrowersje w rodzinie królewskiej, ale od kiedy jest z Meghan, królowa stale ma z nimi problemy!