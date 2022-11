Halloween 2022: Majdanowie jako Wikingowie, Michał Szpak przerażającym klaunem a inni? 

Anna i Robert Lewandowscy uwielbiają Halloween! Każdego roku gwiazdy zaskakują nas swoimi kostiumami, a co za tym idzie nie inaczej było tym razem. Sportowa para nieco wcześniej w tym roku obchodziła przebierne święto i już zdążyła pochwalić się przebraniami. Czy królowej Halloween Heidi Klum rośnie konkurencja? Wszystko na to wskazuje! Zobaczcie, za kogo w tym roku przebrali się Anna i Robert. Myślicie, że będzie to najlepsze przebranie w polskim show biznesie? Halloween 2019. Kostiumy Lewandowskich Popularne "święto duchów" wypada dzisiaj, tzn. 31 października. Niemniej jednak Anna i Robert Lewandowscy bawili się odrobinę wcześniej. W środę gwiazdorskie małżeństwo poszło na zabawę halloweenową do znajomych. Kostiumy jak zawsze zaskoczyły internautów, jednak oczywiście w pozytywny sposób. Piłkarz wystąpił w roli Jokera, natomiast trenerka wcieliła się w fikcyjną postać z komiksów związanych z Batmanem za Harley Quinn! Po co tak poważnie 🎃? - zapytała Ania w sieci. Zobacz także: Sylwia Bomba już pokazała strój na Halloween! Ubrała się tak samo jak córka! Internauci zachwycili się kostiumami sportowej pary. Z pewnością dziś kilka osób zmieni swoje przebrania i poprosi wizażystów na "Anię i Roberta" czyli na Jokera i Harley Quinn. Ale genialnie wyglądacie! 😃 klimat tego zdjęcia jest genialny! Extra💕💕 Lewy mega ! Rozbiliście bank🤩! Totalnie idealnie! Sztos 🤩 - czytamy w komentarzach. Czy Lewandowscy będą mieli najlepszy kostium w polskim show biznesie w 2019 roku? W ubiegłym roku np. Małgosia Rozenek z rodziną przebrała się za kościotrupy , Ola Ciupa została seksowną policjantką a Doda przebrała się za samą siebie! Czy w tym roku gwiazdy znów nas zaskoczą? Oczywiście czekamy na...