Maffashion była jedną z gwiazd podczas imprezy modowej Party Fashion Night. Influencerka została muzą Agnieszki Maciejak, a po pokazie udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do ostatnich słów Sebastiana Fabijańskiego na jej temat. Jak zareagowała Julia Kuczyńska? Zobaczcie jej odpowiedź!

Związek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego zakończył się medialną aferą. Obecnie była już para zdecydowała się na sprzedaż domu, a Maffashion z synkiem przeprowadziła się do innego mieszkania. Jak po rozstaniu wyglądają kontakty Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego. Blogerka tak mówi o związku i kontaktach:

Blogerka odpowiedziała też na szpilę Sebastiana Fabijańskiego, który w jednym z wywiadów na premierze filmu "Apokawixa" poruszył temat byłej partnerki i powiedział: "czy osoba, która przez całe życie robi zdjęcia sobie na Instagramie, i to jej życie kręci się wokół niej, czy aby na pewno jest pozbawiona cech narcystycznych...". Teraz Maffashion odpowiada na te słowa:

Jeśli chodzi o jakąś dozę narcyzmu, to większość z nas ją ma. (...) Mówię tutaj o takim zdrowym narcyzmie. Nie ma nic złego w miłości do siebie i dzięki temu jesteśmy zdrowsi, szczęśliwsi. Fajnie, jeśli doceniamy siebie. Gorzej, jeśli mówimy o narcyzmie jako o zaburzeniu osobowości. I to powiem, pierwszy raz usłyszałam taką diagnozę w stosunku do siebie, a wydaje mi się, że takie diagnozy to raczej specjalista.