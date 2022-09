Marina pokazała nagranie z mamą! Fani: "Wow! Jak bliźniaczki"

Marina Łuczenko-Szczęsna dodała piękne zdjęcie z małym Liamem. Na obrazku widzimy, jak maluch tuli się do mamy na plażowym leżaku. Na fotografii chłopiec nie ma na sobie ubrań. Internauci zwrócili uwagę znanej mamie, że publikowanie takich zdjęć nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie ze względu na to, że w sieci mogą oglądać go różne osoby, w tym takie, które mają złe zamiary. Zobacz także: Marina w zaskakujący sposób odpowiedziała na krytykę odważnego zdjęcia w bikini! To nagranie tylko podkręciło atmosferę w sieci! Marina Łuczenko-Szczęsna z nagim 2-letnim Liamem na plaży Internauci zwrócili uwagę na publikowanie zdjęć dzieci przez znanych rodziców w sieci. Marina Łuczenko-Szczęsna zdecydowała się opublikować zdjęcie z dwuletnim synkiem. Tuląc nagiego chłopca na plażowym leżaku, wspomniała czasy, kiedy była jeszcze w ciąży: Drzemka. Jeszcze niedawno byliśmy jednością, a już taki duży chłopczyk. Na szczęście wciąż lubi się tulić do mamy i zasypiać w embrionalnej pozycji. Fani byli pod wrażeniem przepięknej relacji mamy z synkiem, jednak niektórzy zwrócili uwagę na problem publikowania zdjęć roznegliżowanych dzieci w sieci: Tu nie chodzi o zawiść, bo takie coś można w domu lub we własnym ogrodzie, gdzie obcy ludzie nie widzą. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ilu wokół nas jest pedofili, a handel dziećmi ma się dobrze - napisała jedna z fanek Nie wszyscy zgodzili się z taką opinią twierdząc, że osoba, która ma takie zdanie jest przewrażliwiona: To co, teraz nawet na plażę nie można wyjść? A małemu nic nie widać na tym zdjęciu A Wy co sądzicie na ten temat? Zobacz także: Marina i Wojciech Szczęsny świętują 4. rocznicę ślubu. Tak piłkarz...