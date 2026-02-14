Burza po finale "The Voice Senior". Fani są wściekli

Sobotni finał 7. edycji „The Voice Senior” przyniósł nam mnóstwo emocji. Muzyczna uczta trwała ponad dwie godziny. Nie brakowało wzruszeń i nerwów. W pierwszym etapie na scenie występowało po dwóch reprezentantów każdej z drużyn. Później trenerzy typowali jedną osobę, która przeszła do ścisłego finału. W drugim etapie finaliści wykonali dwa utwory.

Violetta Kapcewicz wygrała 7. edycję „The Voice Senior”. Burza w komentarzach

Po głosowaniu widzów zdecydowano, że to Violetta Kapcewicz wygrała 7. edycję „The Voice Senior”. Wokalistka zgarnęła nie tylko statuetkę, ale również 50 tys. zł. Reszta finalistów otrzymała nagrody pocieszenia – po 15 tys. zł. W finałowym odcinku zobaczyliśmy imponujące występy gości specjalnych. Na scenie pojawili się słynna artystka Ewa Bem oraz zwycięzca poprzedniej edycji Wojciech Bardowski.

Wygrana Violetty Kapcewicz wywołała spore kontrowersje. Część widzów w komentarzach zaznaczyło, że to Grażyna Osmala powinna otrzymać statuetkę. Niektórzy wskazywali też na brak równych szans już od samego początku 7. edycji „The Voice Senior”.

„Oddałam głos na panią Grażynkę, niemniej serdecznie gratuluję pani Wioli”, „Niesprawiedliwe, ustawione od samego początku, smutne piosenki. Pani Grażyna super śpiewała wesołe piosenki, miała pazur, powinna wygrać”, „Nie zgadzam się z decyzją. Powinna wygrać pani Grażyna”, „Ustawka była, niemożliwe, aby tak szybko podliczyć głosy. Tym bardziej wygrała osoba, która umie śpiewać… A chyba nie o to chodzi w programie”, czytamy w komentarzach.

Violetta Kapcewicz wywołała kontrowersje w „The Voice Senior”. Od początku miała przewagę?

Udział Violetty Kapcewicz budził wątpliwości wśród części widzów „The Voice Senior”. Chodzi o sceniczną przeszłość uczestniczki programu. Zwyciężczyni show brała udział w konkursach piosenki, występowała też na festiwalach oraz w hotelach. Niektórzy oglądający uważają, że „The Voice Senior” to program dla amatorów, natomiast Violetta Kapcewicz – ich zdaniem – amatorką z pewnością nie jest.

