Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim oraz trójką dzieci: Zofią, Barbarą i Stanisławem mieszka w luksusowej willi pod Warszawą. Dom aktorki robi piorunujące wrażenie, to aż 350 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na działce liczącej tysiąc metrów kwadratowych. Wnętrza domu urządzono w jasnych, stonowanych barwach, dominuje złamana biel, beże oraz szarości. Willa Małgorzaty Sochy została zaaranżowana w klasycznym stylu rodem z New Hampton, co podkreślają liczne dekoracje, grafiki na ścianach oraz starannie dobrane dodatki.

Imponujący salon i luksusowa jadalnia sercem rodzinnych spotkań w willi Małgorzaty Sochy

Główną przestrzenią domu Małgorzaty Sochy jest salon połączony z jadalnią. W tym miejscu uwagę zwraca ogromna, szara kanapa, idealna do wypoczynku z rodziną, oraz duży kominek z lustrem zawieszonym nad nim, które optycznie powiększa pomieszczenie. Podłoga z jasnego drewna oraz miękki, szary dywan nadają wnętrzu przytulności.

Duży stół pozwala na organizację rodzinnych spotkań czy świątecznych obiadów. Ozdobą są wysokie, przeszklone witryny pełne porcelany i szkła oraz stylowe, wysokie okna z białymi szprosami i drewnianymi shuttersami. Pomieszczenie zdobią świeże kwiaty w wazonach, co dodaje naturalnego uroku.

Przestronna kuchnia z wyspą w posiadłości Małgorzaty Sochy

Niemal każda stylizacja Małgorzaty Sochy staje się inspiracją dla jej fanek. Okazuje się, że zamiłowanie do klasycznej elegancji aktorka przejawia nie tylko w swoich modowych wyborach, ale także aranżacji wnętrz w swojej luksusowej posiadłości. Jej kuchnia, podobnie jak salon i strefa jadalniana, również utrzymana jest w stonowanych odcieniach.

Ściany pokryte białymi kafelkami imitującymi cegłę, białe szafki z przeszklonymi drzwiczkami oraz srebrne uchwyty i stalowy okap nadają wnętrzu elegancji. Centralnym punktem kuchni jest wyspa z białym blatem. Przez wysokie okna wpada mnóstwo naturalnego światła. Małgorzata Socha często dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami z kulinarnych popisów właśnie w tym miejscu.

Łazienka z marmurem i kryształowym żyrandolem w domu Małgorzaty Sochy

Łazienka w willi Małgorzaty Sochy zachwyca bielą, przełamaną srebrnymi elementami. Blaty wykonano z jasnego marmuru, a całości dopełnia duży żyrandol złożony ze srebrnych elementów i kryształów. Luksusowego klimatu dodają również kryształowe lampy przy lustrach. Pomieszczenie jest doskonale oświetlone, co sprawia, że to miejsce idealne do relaksu.

Ogród jak z bajki w posiadłości Małgorzaty Sochy

Ogród wokół willi Małgorzaty Sochy to prawdziwa oaza spokoju. Idealnie przystrzyżony trawnik otaczają wysokie drzewa, które w letnie dni zapewniają przyjemny cień. Na terenie ogrodu znajdują się ławki do odpoczynku oraz bujne, kwitnące krzewy, w tym hortensje i rododendrony. Nie brakuje też przydomowej uprawy warzyw, z której aktorka chętnie korzysta. Dzieci mają przestrzeń do zabawy, a cała rodzina może spędzać czas na świeżym powietrzu.

Willa Małgorzaty Sochy to połączenie klasy, komfortu i funkcjonalności, a spokojna okolica zapewnia jej rodzinie upragnioną prywatność i bezpieczeństwo.

