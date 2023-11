3 z 5

Do kogo podobna jest Klara? Fani twierdzą, że do Ani, ale mama Roberta Lewandowskiego zdradziła, że do jej syna! Iwona Lewandowska w jednym z wywiadów została zapytana o to, czy Ania i Robert będą mieli drugie dziecko. Co wtedy odpowiedziała?

- Klara jest bardzo podobna do Roberta i do mojego męża. Więc rodzina Ani mówi: „Aniu, trzeba szybko drugiego potomka, żeby do nas był podobny”. Wszystko przed nami, wyjawiła Iwona Lewandowska.

content:1_38023,0_119901:CMNews