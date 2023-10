1 z 6

Trzecia rocznica śmierci Pawła Królikowskiego

Problemy ze zdrowiem Pawła Królikowskiego rozpoczęły się w 2016 roku, kiedy podczas jazdy samochodem nagle źle się poczuł. Aktor trafił do szpitala, gdzie wykryto u niego tętniaka mózgu. Po operacji szybko wrócił do formy. Niestety, w grudniu 2019 roku artysta ponownie trafił do szpitala i przeszedł operację. Rodzina nie poinformowała, dlaczego lekarze tym razem musieli interweniować.

W styczniu jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska zapewniała, że mąż czuje się dobrze, ale musiał zostać na oddziale z powodu infekcji. Ostatnie dwa miesiące swojego życia Paweł Królikowski spędził na szpitalnej sali, gdzie czuwali przy nim najbliżsi. Niestety, aktor przegrał walkę z chorobą. Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat.

