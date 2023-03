Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotkali się u mediatora. Zaskakujące doniesienia mediów

W środę późnym wieczorem na InstaStories Antoniego Królikowskiego pojawiło się kilka bardzo niepokojących nagrań i zdjęć z Joanną Opozdą w roli głównej. Widać na nich zapłakaną aktorkę, która będąc w ciąży, zwraca się do swojego nienarodzonego jeszcze syna i opowiada o tym, jak źle traktował ją Królikowski. Antoni dodał do tego serię komentarzy uderzających w Joannę. Wszelkie materiały zniknęły z konta gwiazdora po kilkudziesięciu minutach, ten zaś zaczął tłumaczyć się "zhakowaniem". Joanna Opozda zabrała głos w sprawie. Antoni Królikowski uderza w Joannę Opozdę Takiego ataku nie spodziewał się chyba nikt. W środę wieczorem na InstaStories Antoniego Królikowskiego ukazała się seria filmów i zdjęć, na których ciężarna Joanna Opozda płacze i mówi o tym, jak aktor źle traktował ją w trakcie ciąży. Były to prywatne nagrania aktorki skierowane do jej nienarodzonego syna. Przy każdym z nagrań i zdjęć pojawił się ostry komentarz Królikowskiego, który oskarżał Joannę m.in. o przemoc: Cała prawda o mojej chorej psychicznie byłej żonie. Prowadziła pamiętnik dla naszego syna, bo uważała, że może umrzeć. Takich zdjęć i filmów mam całą masę. Przez 9 miesięcy dostawałem takie zdjęcia. [...] Codziennie mnie wyzywała, ciągle chciała, żebym spędzał z nią czas. Stosowała wobec mnie przemoc werbalną i fizyczną. Nie raz, nie dwa dostałem od niej w twarz. Materiały zniknęły jednak z InstaStories Antoniego Królikowskiego po niespełna godzinie. Szybko zaś pojawił się kolejny wpis, w którym aktor tłumaczy, że jego konto zostało "zhakowane": Mój Instagram został dziś zhakowany. Treści opublikowane na moim Instagramie były wrzucone przez osobę, którą odnajdą odpowiednie organy ścigania. Nie miałem pojęcia o istnieniu tych materiałów i...