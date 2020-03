Pogrzeb Pawła Królikowskiego będzie miał charakter państwowy. Co to oznacza? 

Już 5 marca rodzina, bliscy, przyjaciele i fani pożegnają Pawła Królikowskiego. Pogrzeb aktora będzie miał charakter państwowy i jak informuje portal plejada.pl w ceremonii wezmą udział przedstawiciele władz. Msza święta odbędzie się o godzinie 11:00 w kościele seminaryjnym (Kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P i św. Józefa Oblubieńca) przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie. Ok. godziny 13:00 Paweł Królikowski zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Dlaczego uroczystość będzie miała charakter państwowy i co to oznacza?

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego

Pogrzeb o charakterze państwowy przysługuje wszystkim, którzy zmarli służąc Polsce w tym m.in. żołnierzom, urzędnikom czy zasłużonym artystom i naukowcom. Po śmierci Pawła Królikowskiego władze zdecydowały, że pogrzeb Pawła Królikowskiego również będzie miał charakter państwowy. Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowie z portalem plejada.pl poinformowało, że podczas ceremonii najprawdopodobniej zostanie odczytany list od prezydenta RP.

(...) Prawdopodobnie w uroczystościach weźmie udział minister kultury Piotr Gliński lub któryś z jego zastępców- cytuje portal plejada.pl.

Przypominamy, że rodzina zmarłego Pawła Królikowskiego prosiła, aby nie przynosić kwiatów na pogrzeb aktora. Na nekrologu pojawiła się prośba, aby zamiast kwiatów przekazywać wpłaty na na leczenie Kamila Ziółkowskiego.

Rodzina zmarłego Pawła Królikowskiego poinformowała o pogrzebie aktora.

Aktor zmarł 27 lutego. Paweł Królikowski miał 58 lat.