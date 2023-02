Rodziny Królikowskich nie mogło zabraknąć na festiwalu im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. W sieci pojawiły się zdjęcia roześmianej Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, która pozowała w towarzystwie swoich dzieci: Jana i Marceliny. Na próżno jednak szukać na zdjęciach Antoniego Królikowskiego... Rodzina Królikowskich na festiwalu im. Pawła Królikowskiego. ZDJĘCIA W ostatnich tygodniach media rozpisywały się o rodzinie Królikowskich, po tym jak wybuchła awantura pomiędzy Antonim Królikowskim a Joanną Opozdą. Zaczęło się od odwołanych chrzcin małego Vincenta. Joanna Opozda i Antoni Królikowski obrzucali się wzajemnymi oskarżeniami, poruszając temat kochanki aktora czy płacenia alimentów na dziecko. Do medialnej afery dołączyła się m. in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpierała ataki internautów po odwołanym chrzcie. Sprawa wymknęła się spod kontroli, gdy Małgorzata Ostrowska-Królikowska napisała do fanki wspierającej Joannę Opozdę , wiadomość, której nie przemyślała do końca. Małgorzata Ostrowska-Królikowska czując, że namieszała, postanowiła że "musi zamilczeć". Teraz jednak pojawiła się na Festiwalu Kultury i Piosenki Czesko-Polskiej im. Pawła Królikowskiego . Na wydarzeniu, którego pomysłodawcą i założycielem był jej zmarły mąż, pojawili się także Jan Królikowski i Marcelina Królikowska, którzy pozowali do zdjęć u boku mamy. Zobacz także: Antoni Królikowski pozbywa się zdjęć z Joanną Opozdą. Zareagowała! Po głośnej awanturze pomiędzy Antonim Królikowskim i Joanną Opozdą, do której ostatecznie włączyli się także członkowie rodziny aktora, to pierwszy raz kiedy pojawiają się publicznie. Festiwal Kultury i Piosenki Czesko-Polskiej im. Pawła Królikowskiego jest bardzo ważny dla całej rodziny Królikowskich i z dumą kontynuują to, co było...