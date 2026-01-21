Rodzina Beckhamów znalazła się w centrum medialnej burzy. Brooklyn Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów, opublikował emocjonalne oświadczenie na Instagramie. 26-latek nie szczędził ostrych słów pod adresem rodziców, oskarżając ich o próby zniszczenia jego związku z Nicolą Peltz.

W swoim wpisie Brooklyn podkreślił, że przez lata milczał, by chronić prywatność rodziny, jednak nie mógł dłużej tolerować manipulacji. Afera dotyczy też wesela Nicoli i Brooklyna, jej sukni ślubnej i "niestosownego tańca" Victorii. Głos zabrał jeden z gości i ujawnił, jak to faktycznie wyglądało. Victoria Beckham nie wierzy, że jest syn byłyby do tego zdolny...

Victoria Beckham zrezygnowała z uszycia sukni dla synowej?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów w konflikcie była sprawa sukni ślubnej dla Nicoli Peltz. Victoria Beckham początkowo zadeklarowała, że zaprojektuje kreację dla przyszłej synowej. Jednak w ostatniej chwili miała zrezygnować, co jak twierdzi Brooklyn, postawiło Nicolę w trudnej sytuacji.

Decyzja Victorii miała być dużym ciosem dla pary młodej i wzbudziła niepokój już przed ceremonią. Ten incydent mógł przyczynić się do eskalacji napięć między Brooklynem a jego rodzicami. Tymczasem okazało się, że Nicola Peltz już rok przed ślubem zamówiła swoją suknię ślubną u Valentino.

Taniec Victorii Beckham na weselu syna, który wywołał burzę

Podczas wesela Brooklyna i Nicoli w 2022 roku doszło do kolejnego kontrowersyjnego incydentu. Osoby obecne na weselu, w tym Stavros Agapiou, partner DJ-a Fat Tony’ego, potwierdzili, że Victoria Beckham faktycznie miała „przejąć” pierwszy taniec z synem. Agapiou w usuniętym komentarzu na Instagramie napisał:

Byłem tam i ona naprawdę to zrobiła, mówi prawdę. Dobrze, że w końcu zdecydował się mówić otwarcie można przeczytać w serwisie Pagesix.com.

Zachowanie Victorii jest określane jako „niestosowne” , a Brooklyn Beckham uznał je za „głęboko krzywdzące”.

Tak Victoria Beckham zareagowała na krytykę syna

Chociaż Victoria Beckham póki co nie odniosła się publicznie do oświadczenia syna, cała sytuacja ponoć nią wstrząsnęła. Osoba z bliskiego otoczenia ujawniła, że ta bardzo przeżywa rodzinny konflikt.

Załamała się. Nie może uwierzyć, że jej dziecko byłoby do tego zdolne ujawniła osoba z jej otoczenia brytyjskiemu tabloidowi 'The Mirror'

Projektantka martwi się o przyszłość rodzinnej marki i reputację. David Beckham również ma być zaniepokojony skalą oskarżeń. Para konsekwentnie obarcza winą za konflikt żonę Brooklyna.

Martwi się, podobnie jak David, że to może być koniec. Zwłaszcza po tych zarzutach o fałszywe i udawane relacje. Boją się też, co Brooklyn może jeszcze zrobić dodaje informator

Myślicie, że Brooklyn pójdzie o krok dalej?

Victoria Beckham w centrum burzy. Szokujące słowa syna podzieliły fanów Rex Features/East News

