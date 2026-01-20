Burza w sieci rozpoczęła się po opublikowaniu przez 26-letniego Brooklyna Beckhama emocjonalnego wpisu w mediach społecznościowych. Syn Victorii Beckham zarzucił matce, że swoim zachowaniem zepsuła mu wyjątkowy moment podczas jego ślubu - pierwszy taniec z żoną. Jak stwierdził, Victoria Beckham „tańczyła w bardzo nieprzyzwoity sposób na oczach wszystkich”, co sprawiło, że „nigdy w życiu nie czuł się bardziej poniżony”.

Internauci kpią z Victorii Beckham i jej „nieprzyzwoitego tańca”

Reakcja internautów była natychmiastowa. Na TikToku i Instagramie pojawiły się setki memów, parodii i komentarzy kpiących z Victorii Beckham. Wideo na platformach społecznościowych przedstawiały satyryczne odtworzenia domniemanego tańca Victorii oraz żartobliwe interpretacje sytuacji opisanej przez jej syna.

Niektóre z popularnych materiałów zawierały hashtagi takie jak #victoriabeckham, #brooklynbeckham czy #weddingvibes. Użytkownicy mediów społecznościowych nie oszczędzali Victorii, publikując filmiki z komentarzami w stylu „mum stop it” oraz przeróbki ze znanymi scenami z filmów i seriali, które miały obrazować całą sytuację.

Brooklyn Beckham ujawnił, co Victoria Beckham zrobiła w dniu jego ślubu

Wydarzenie, które rozpętało burzę, miało miejsce podczas ślubu Brooklyna Beckhama. To właśnie wtedy, według jego relacji, Victoria Beckham zakłóciła jego pierwszy taniec poprzez zbyt śmiałe ruchy taneczne. Choć nie opublikowano nagrań z samego wydarzenia, opisy Brooklyna i reakcje w sieci wywołały szerokie zainteresowanie opinii publicznej.

Victoria Beckham w ogniu krytyki po publikacji oświadczenia syna

Po oświadczeniu syna Victoria Beckham musi obecnie mierzyć się z falą krytyki i drwin. Warto jednak pamiętać, że choć wpis Brooklyna postawił projektantkę w bardzo niekorzystnym świetle, niektórzy internauci stają po jej stronie.

Możemy się spodziewać, że to dopiero początek medialnej wojny. Do niedawna w przestrzeni publicznej pojawiały się jedynie spekulacje i domysły wokół rodzinnego konfliktu. Po oświadczeniu Brooklyna wiemy już, że celebryta zerwał kontakt z rodzicami i po raz pierwszy otwarcie uderzył w Victorię i Davida Beckhamów.

A poniżej możecie zobaczyć, jak internauci wyobrażają sobie nieprzyzwoity taniec Victorii Beckham na weselu syna.

