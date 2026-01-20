Brooklyn Peltz-Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów, opublikował wstrząsające oświadczenie na swoim profilu na Instagramie. W emocjonalnych słowach zarzucił rodzicom kontrolę nad jego życiem, brak szacunku wobec jego żony oraz publiczne manipulacje. To pierwszy wpis, w którym tak otwarcie uderza w rodzinę.

Brooklyn Peltz-Beckham opublikował oświadczenie przeciwko rodzicom

Jak sam przyznał, przez lata starał się nie poruszać rodzinnych tematów w mediach. Jednak jego zdaniem nieustanne działania ze strony rodziców zmusiły go do zabrania głosu. W oświadczeniu Brooklyn zarzucił swojej matce, Victorii Beckham, brak szacunku wobec jego żony, Nicoli Peltz-Beckham. Twierdził, że Nicola była ignorowana przez rodzinę Beckhamów, mimo wielokrotnych prób pojednania. Victoria Beckham miała także zapraszać do ich życia kobiety z przeszłości Brooklyna, co miało wpływać negatywnie na jego związek.

Milczałem przez lata i bardzo starałem się trzymać te sprawy z dala od mediów. Niestety moi rodzice kontynuują upublicznianie naszych rodzinnych spraw i nie pozostawili mi wyboru, by zabrać głos i powiedzieć prawdę napisał Brooklyn Beckham.

Dodatkowo Brooklyn wskazał, że jego rodzina przykłada większą wagę do marki „Beckham” niż do prawdziwych relacji rodzinnych. Skrytykował także zachowanie rodziców, które według niego polegało na dostarczaniu mediom informacji o rodzinnych konfliktach. Czuł się przez to atakowany zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

Moi rodzice od dawna bezustannie próbowali zniszczyć mój związek. (...) Moja rodzina nie szanuje mojej żony. Moja matka notorycznie zapraszała do naszego życia kobiety z mojej przeszłości, tylko po to, byśmy czuli się niekomfortowo. (...) Moja rodzina docenia tylko markę, jaką stało się nazwisko Beckham. O „miłości” decyduje to, jak szybko rzucisz wszystko, by zrobić sobie kolejne zdjęcie na Instagram dodał.

Warto przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku dotarły do nas radosne wieści z domu Beckhamów. Dzisiaj wiemy już, że rodzina z pewnością nie świętuje w komplecie.

Brooklyn Peltz-Beckham wspomina koszmarny ślub z 2022 roku

Wspominając swój ślub z Nicolą Peltz w 2022 roku, Brooklyn opisał to wydarzenie jako „koszmar”. Jak stwierdził, Victoria Beckham miała uniemożliwić Nicolii założenie sukni zaprojektowanej przez siebie. Decyzja o rezygnacji z kreacji Victorii miała zapaść w ostatniej chwili, co zmusiło pannę młodą do szybkiego szukania nowej sukni.

Szczególnie szokujący jest fragment, w którym Brooklyn opisuje zachowanie matki podczas uroczystości. Gdy zaplanowany był pierwszy taniec nowożeńców, Victoria miała porwać syna do tańca, wykonując „nieprzyzwoite” gesty.

Moja mama przejęła nasz pierwszy taniec - ten zaplanowany od tygodni jako romantyczny taniec z moją żoną do piosenki o miłości. Na oczach 500 gości weselnych Marc Anthony wezwał mnie na scenę - w momencie, w którym zgodnie z planem miał odbyć się mój romantyczny taniec z żoną - lecz zamiast tego czekała tam moja mama, aby zatańczyć ze mną. Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo, ani bardziej upokorzony ujawnił.

Brooklyn Peltz-Beckham mówi o manipulacji ze strony rodziców

Brooklyn przyznał, że dorastał w atmosferze nieustannej presji i kontroli. Jego zdaniem rodzice starali się kontrolować wizerunek rodziny poprzez sztuczne relacje i publikacje w mediach społecznościowych.

Przez lata moi rodzice kontrolowali narrację na temat naszej rodziny. Sztuczne posty w mediach społecznościowych oparte na nieautentycznych relacjach, były czymś, w czym dorastałem. W ostatnim czasie na własne oczy widziałem, jak daleko potrafią się posunąć, by chronić swój wizerunek, nawet poświęcając niewinnych ludzi poinformował Brooklyn na Instagramie.

Na zakończenie swojego oświadczenia Brooklyn podkreślił, że jego celem nie jest pogodzenie się z rodziną, lecz odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Dorastałem w ciągłym lęku i niepokoju. Moja żona i ja chcemy uniknąć życia opartego na medialności, manipulacji i dyktowanego przez wizerunek publiczny. Chcemy szczęścia i spokoju dodał.

Zobacz także: David Beckham trafił do szpitala. Victoria zabrała głos. Jak się czuje piłkarz?