Nicola Peltz, amerykańska aktorka i żona Brooklyna Beckhama, planowała w dniu swojego ślubu wystąpić w sukni zaprojektowanej przez swoją teściową, Victorię Beckham. Ślub, który odbył się w 2022 roku w Palm Beach na Florydzie, miał być bajkową ceremonią z udziałem plejady gwiazd. Peltz pragnęła, by jej ślubna kreacja wyszła spod ręki projektantki, z którą wiąże ją rodzinna relacja.

Według informacji przekazanych przez Brooklyna Beckhama, jego matka miała w ostatniej chwili anulować przygotowania do uszycia sukni dla przyszłej synowej. Aktorka, która bardzo liczyła na projekt Victorii, musiała podjąć nagłą decyzję o zmianie domu mody. Tymczasem wyszło na jaw, że kreacja z domu mody Valentino, którą miała na sobie była zamówiona już rok wcześniej... Brooklyn Beckham mija się z prawdą?

Nicoli Peltz odmówiono uszycia sukni od Victorii Beckham?

Brooklyn Beckham otwarcie przyznał, że jego rodzice od początku próbowali sabotować jego związek z Nicolą. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych ujawnił, że Victoria Beckham odwołała szycie sukni tuż przed ceremonią.

Moja mama w ostatniej chwili odwołała szycie sukni Nicoli, mimo że bardzo chciała ją założyć, co zmusiło ją do pilnego znalezienia nowej napisał.

Choć Victoria Beckham jest znaną projektantką mody, posiadającą własne atelier, rzekomo nie była w stanie sprostać wymaganiom przyszłej panny młodej. Peltz przyznała w wywiadzie, że dowiedziała się o tym dopiero po kilku miesiącach przygotowań. To nieporozumienie wywołało medialną burzę i wzbudziło podejrzenia o głęboki konflikt w rodzinie.

Peltz zdecydowała się na kreację od Valentino

Po nieoczekiwanym wycofaniu się Victorii Beckham, Nicola Peltz miała się zwrócić się do włoskiego domu mody Valentino. Jej stylistka, Leslie Fremar, rozpoczęła współpracę z zespołem Pierpaolo Picciolego, dyrektora kreatywnego Valentino. Wybór padł na klasyczną suknię haute couture o tradycyjnej formie z subtelnym nowoczesnym akcentem.

Proces projektowania i szycia trwał rok i obejmował dwie przymiarki w Stanach Zjednoczonych oraz dwie podróże do głównej siedziby Valentino w Rzymie. Główne krawcowe marki poleciały także do Miami, by dopracować każdy detal na miejscu.

Trzeba przyznać, że w relacji Brooklyna Beckhama jest sporo nieścisłości. Skoro Nicola dowiedziała się w ostatniej chwili, że marka Victoria Beckham nie uszyje dla niej sukni, to czemu od roku szyła dla siebie suknię u Valentino? Wygląda na to, że najstarszy syn Beckhamów otworzył puszkę Pandory i mogą wyjść na jaw rzeczy, które tak naprawdę pogrążą jego i jego żonę!

