Brooklyn Beckham, syn Victorii i Davida Beckhamów, opublikował emocjonalne oświadczenie w mediach społecznościowych, które poruszyło fanów na całym świecie. W swoim wpisie oskarżył rodziców o próby zniszczenia jego relacji z żoną, Nicolą Peltz oraz o nastawianie przeciwko niemu rodzeństwa. Wyznał także, że przez większość życia był kontrolowany przez rodziców i dorastał w atmosferze nieustannego lęku.

Syn słynnej pary przyznał, że decyzja o zerwaniu kontaktu z rodziną przyniosła mu ulgę. Dopiero po odcięciu się od rodziców i rodzeństwa poczuł wdzięczność za nowe życie oraz spokój, którego od dawna szukał. Oświadczenie natychmiast zyskało ogromny rozgłos, a media społecznościowe zaczęły tętnić emocjami.

Victoria Beckham w ogniu komentarzy na Instagramie

Instagram Victorii Beckham został zalany falą komentarzy po tym, jak Brooklyn Beckham opublikował oświadczenie uderzające w rodziców. Internauci nie szczędzili emocji.. Projektantka mody i była członkini Spice Girls stała się obiektem dyskusji, która rozlała się po sieci, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wielu użytkowników komentuje wpis na profilu Victorii, odnosząc się do słów jej syna. Część osób stanowczo stanęła po jej stronie, broniąc ją przed oskarżeniami, inni jednak przyznawali rację Brooklynowi, twierdząc, że jego wyznanie wydaje się szczere i długo tłumione. Nie brakuje ostrych słów krytyki: „Ukradłaś synowi jego pierwszy taniec w dniu ślubu?!”,„ Jestem szczerze zaskoczona, że Brooklyn nie zabrał głosu wcześniej - powinien był. Co za okropne traktowanie syna i jego żony”, „Biedny syn”, „Ależ słowa, trudno byłoby to wszystko zmyślić”.

Victoria Beckham w centrum burzy. Szokujące słowa syna podzieliły fanów Rex Features/East News

Internauci wątpią w narrację syna Victorii Beckham.

Wśród komentarzy można znaleźć skrajne opinie. Niektórzy bronili Victorii Beckham, nazywając Brooklyna „rozpieszczonym synem gwiazdorskiej pary”. Pojawiały się głosy: „Popieram Becks! Brooklyn daje wibracje księcia Harry'ego i Meghan! Jeśli chce prywatności, to niech nie używa nazwiska Beckham do promocji”. Inni dodawali: „Jestem z Victorią! Ona jest Spice Girl, moim wspomnieniem z dzieciństwa!”.

Brooklyn Beckham zarzucił rodzicom manipulację i kontrolę

Brooklyn Beckham opisał swoje dzieciństwo jako czas pod stałą kontrolą ze strony rodziców. Wspominał o atmosferze lęku, która towarzyszyła mu przez większość życia. Zerwanie kontaktu z rodziną opisał jako krok w stronę wolności i spokoju, który odnalazł dopiero po latach.

Jego wypowiedź sugeruje głębokie rany emocjonalne i konflikty, które nie były wcześniej upubliczniane. Oświadczenie to po raz kolejny rzuca światło na relacje rodzinne Beckhamów, które - mimo błysku fleszy i luksusowego stylu życia - nie są wolne od napięć.

