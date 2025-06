1 czerwca 2025 roku na długo zapadnie w pamięci Polaków. Karol Nawrocki wygrał w II turze wyborów z przewagą 1,87 procenta głosów. Tego dnia oczy Polaków były zwrócone jednak nie tylko na kandydatów, ale i ich małżonki. Jak w tak ważnej chwili prezentowały się Marta Nawrocka i Małgorzata Trzaskowska? Obie postawiły na eleganckie stylizacje.

Małgorzata Trzaskowska – klasyczna elegancja

Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego, postawiła na elegancję i stonowaną klasykę. Jej stylizacja została określona jako wyważona, subtelna i dopracowana w każdym detalu. Stylizacja Trzaskowskiej była utrzymana w spokojnych, stonowanych odcieniach błękitu, co podkreśliło powagę wydarzenia oraz jej osobisty styl. Wybrała żakiet przepasany paskiem w talii, a do tego dobrała długą spódnicę w tym samym kolorze. Wybór ubioru przez Małgorzatę Trzaskowską został szeroko skomentowany w mediach społecznościowych.

Poza tym, żona kandydata na prezydenta, dumnie stała u jego boku, posyłając w stronę kamer szerokie uśmiechu. Gdy podano pierwsze wyniki, w których jeszcze przewagę miał Rafał Trzaskowski, małżeństwo obdarzyło się siarczystym pocałunkiem.

Marta Nawrocka – nowoczesny szyk

Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego, przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. Zdecydowała się na granatowy garnitur w minimalistycznym stylu z białym kołnierzem, który doskonale wpisał się w aktualne trendy. Podobnie jak Małgorzata Trzaskowska, wspierała męża w tych ostatnich chwilach przed ogłoszeniem wyników. U jej boku stanęła również córeczka, która bez wątpienia skradła całą uwagę.

Stylizacja Marty Nawrockiej została szeroko skomentowana w mediach społecznościowych, a internauci zgodnie uznali jej kreację za wyjątkowo trafioną na tę okazję.

Karol Nawrocki zwycięzcą wyborów prezydenckich

W niedzielę, 1 czerwca 2025 roku, odbyła się II tura wyborów prezydenckich w Polsce. W decydującym starciu zmierzyli się Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej, Karol Nawrocki zdobył 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11% poparcia.

Frekwencja wyborcza osiągnęła rekordowy poziom 71,63%, co świadczy o dużym zaangażowaniu obywateli w proces wyborczy. Wynik wyborów oznacza, że Karol Nawrocki obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zastępując Andrzeja Dudę. Wieczór wyborczy był pełen emocji, a wyniki były niepewne do ostatnich chwil. Obaj kandydaci ogłosili swoje zwycięstwo jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, co podkreślało napiętą atmosferę i wysoką stawkę tych wyborów.

Oficjalnie wyniki zostały podane w nocy z 1 na 2 czerwca. Prędko jednak odbiły się szerokim echem w mediach, wzbudzając szereg emocji wśród opinii publicznej.

