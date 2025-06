Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wstępnych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich nie krył emocji. Gdy sondaże wskazały jego prowadzenie z wynikiem 50,3 proc., w sztabie wyborczym zapanowała euforia. Kandydat natychmiast rzucił się w ramiona żony i publicznie podziękował całej rodzinie, podkreślając ich wsparcie w najtrudniejszych chwilach kampanii.

Trzaskowski prowadzi w exit poll. Czuły gest wobec żony

W drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zdobył według sondaży exit poll 50,3 proc. głosów. Jego kontrkandydat Karol Nawrocki otrzymał 49,7 proc. Różnica między kandydatami jest niewielka, dlatego Trzaskowski wezwał do cierpliwego oczekiwania na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Niemniej jednak, w sztabie wyborczym zapanowała euforia.

Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, kamery zarejestrowały moment, w którym Rafał Trzaskowski rzucił się w ramiona swojej żony, Małgorzaty Trzaskowskiej. Wzruszony polityk przemówił do zebranych:

Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie podziękowania dla mojej żony. Ja proponuję teraz na cześć pierwszej damy... Gosia - powiedział Trzaskowski.

Tłum zaczął skandować imię jego żony, co stworzyło niezwykle emocjonalną atmosferę.

Wystąpienie Małgorzaty Trzaskowskiej: „Jest w nas moc”

Głos zabrała również Małgorzata Trzaskowska, która wyraziła wzruszenie całą sytuacją.

Jestem bliska zawału serca - przyznała.

W swoim przemówieniu podziękowała przede wszystkim kobietom, mówiąc:

Cały czas mówię: jest w nas moc!

Jej słowa spotkały się z ogromnym aplauzem, potwierdzając wsparcie społeczne, jakie otrzymuje nie tylko jej mąż, ale i ona sama.

Podziękowania dla dzieci i rodziny

W swoim przemówieniu Rafał Trzaskowski nie zapomniał o dzieciach i bliskich.

Pozwólcie, że podziękuję moim dzieciom, Oli i Stasiowi. Wiem kochani, ile was to kosztowało. Chciałem podziękować bratu, teściowi, całej rodzinie, bo bez niej nie dałbym rady - mówił.

Tym samym podkreślił, jak ogromne znaczenie ma dla niego wsparcie rodziny w życiu publicznym.

Historyczna frekwencja: 72,8 proc. głosujących

Wybory prezydenckie 2025 roku przejdą do historii nie tylko ze względu na emocje, ale i rekordową frekwencję. Już o godzinie 12:00 odnotowano 24,83 proc. frekwencji, co było wynikiem wyższym niż w pierwszej turze oraz ostatnich wyborach parlamentarnych. Ostatecznie udział w głosowaniu wzięło aż 72,8 proc. uprawnionych do głosowania – to najwyższy wynik w historii wyborów prezydenckich w Polsce.

