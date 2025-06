Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła najnowsze dane dotyczące frekwencji w II turze wyborów prezydenckich 2025. Według informacji przekazanych przez przewodniczącego Sylwestra Marciniaka, do godziny 17:00 frekwencja ogólnokrajowa wyniosła dokładnie 54,91%.

Spośród 28 291 891 osób uprawnionych do głosowania, karty do głosowania wydano 15 534 938 wyborcom. Oznacza to, że ponad połowa obywateli oddała już swój głos przed zakończeniem dnia wyborczego.

Frekwencja w poszczególnych województwach

Różnice w frekwencji pomiędzy województwami są wyraźne. Najwyższy poziom zaangażowania wyborców zanotowano w województwie mazowieckim, gdzie do godziny 17:00 głos oddało 58,51% uprawnionych. Na kolejnych miejscach uplasowały się:

Małopolskie: 57,23%

Łódzkie: 56,10%

Z kolei najmniejszą frekwencją wykazały się:

Opolskie: 48,05%

Warmińsko-Mazurskie: 50,77%

Lubuskie: 51,83%

Dane te ukazują, że mimo ogólnego zainteresowania wyborami, udział obywateli w głosowaniu znacząco różni się w zależności od regionu.

Frekwencja w miastach wojewódzkich

W miastach wojewódzkich najwyższą frekwencję zanotowano w Warszawie – 61,45%. Stolica wyprzedziła:

Poznań: 59,41%

Toruń: 59,27%

Z drugiej strony, najniższą aktywność wyborczą odnotowano w:

Gdańsk: 54,63%

Gorzów Wielkopolski: 54,90%

Białystok: 55,64%

Statystyki te odzwierciedlają lokalne różnice w mobilizacji elektoratu.

Rekord frekwencji w Krynicy Morskiej

Na szczególną uwagę zasługuje Krynica Morska w województwie pomorskim. To właśnie tam odnotowano najwyższą frekwencję w całym kraju – aż 81,75%. Wynik ten zdecydowanie przewyższa średnią krajową i świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu lokalnej społeczności w proces wyborczy.