Na tę informację Polacy czekali niezmiernie długo. W niedzielę obywatele ruszyli do urn, aby wybrać swojego kandydata. Zacięta walka między kandydatami trwała do samego końca. Teraz w końcu ogłoszono! Według pierwszego sondażu jest to Rafała Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski zwyciężył z Karolem Nawrockim

Według pierwszych wyników sondażowych Rafał Trzaskowski zdobył [50,3 % głosów ], podczas gdy Karol Nawrocki uzyskał [ 49,7% głosów ].

Drodzy Państwo! Ja proponuję teraz na cześć Pierwszej Damy. Drodzy Państwo zwyciężyliśmy – powiedział Rafał Trzaskowski w swoim wieczornym przemówieniu po ogłoszeniu wyników.

Zwycięstwo Trzaskowskiego to kontynuacja jego dotychczasowej kariery politycznej jako prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jego kampania skupiała się na obronie praworządności, praw obywatelskich, integracji europejskiej i polityce klimatycznej.

Dokładne wyniki wyborów będą znane jutro 2 czerwca!

Kampania Rafała Trzaskowskiego

Kampania Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025 była oparta na haśle "Silna Polska w zjednoczonej Europie" i koncentrowała się na wartościach demokratycznych, równości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za przyszłość kraju. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślał potrzebę odbudowy wspólnoty narodowej po latach politycznych podziałów, stawiając na dialog, poszanowanie instytucji oraz niezależność sądów.

W kampanii silny nacisk położono również na kwestie klimatyczne, rozwój edukacji i cyfryzacji, a także zapewnienie stabilności gospodarczej poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i zieloną transformację. Trzaskowski prowadził aktywną kampanię terenową, odwiedzając dziesiątki miast i miasteczek, budując bezpośredni kontakt z wyborcami i akcentując rolę samorządów w kształtowaniu polityki państwa. Narrację kampanii wzmacniało również przekonanie o potrzebie silnej obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz ochrony konstytucyjnych praw obywateli.

