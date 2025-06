W niedzielę, 1 czerwca 2025 roku Polacy udali się do urn, by w drugiej turze wyborów prezydenckich wybrać głowę państwa. Rywalizacja między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim była niezwykle zacięta, a wyniki exit poll wskazywały na minimalną przewagę Trzaskowskiego – 50,3% do 49,7% – co mieści się w granicy błędu statystycznego wynoszącej 2 punkty procentowe.

Córka Karola Nawrockiego skradła całe show

W niedzielny wieczór tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21:00, opublikowano pierwsze szacunkowe wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos na zlecenie największych stacji telewizyjnych – TVP, TVN i Polsatu. Zgodnie z tymi danymi, na prowadzeniu znalazł się Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze tego samego wieczoru do swoich wyborców zwrócił się rywal z Prawa i Sprawiedliwości – Karol Nawrocki.

To specyficzne wybory. Jedyne takie po 1989 r. I dlatego chcę wam wszystkim podziękować. Z głębi serca chcę bardzo podziękować obywatelkom i obywatelom państwa polskiego i powiedzieć, że udały nam się co najmniej dwie rzeczy przez ostatnie sześć miesięcy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać - mówił Karol Nawrocki.

Podczas wieczoru wyborczego 1 czerwca 2025 roku, w sztabie Karola Nawrockiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, uwagę mediów i zgromadzonych gości przyciągnęła nie tylko napięta atmosfera związana z oczekiwaniem na wyniki, ale także 7-letnia córka kandydata, Katarzyna. Dziewczynka, znana już z wcześniejszych wystąpień, ponownie zachwyciła swoją naturalnością i entuzjazmem. W trakcie wieczoru Kasia żywo rozmawiała z mamą, Martą Nawrocką, co zostało zauważone przez obecnych. Widzowie zauważyli również pod koniec, że dziewczynka nieco nudzi się podczas przemówienia ojca. Mała Kasia wkładała ręce do buzi, ciągnęła mamę za dłoń i machała do kamer.

Karol Nawrocki, przemawiając do swoich zwolenników, podkreślił, że to dla swojej rodziny walczy o lepszą Polskę. Choć wyniki exit poll wskazywały na bardzo wyrównaną rywalizację z Rafałem Trzaskowskim, to właśnie obecność i zachowanie małej Kasi pozostaną jednym z najbardziej zapamiętanych momentów.

Oficjalne wyniki – kiedy je poznamy?

Ostateczne, oficjalne wyniki wyborów prezydenckich ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). Proces ten odbywa się w kilku etapach: najpierw publikowane są wyniki cząstkowe, następnie wyniki z komisji okręgowych, a na końcu wyniki ostateczne po podliczeniu wszystkich głosów i ich zatwierdzeniu. Zazwyczaj oficjalne wyniki są dostępne w ciągu 24–48 godzin od zakończenia głosowania, jednak w przypadku bardzo wyrównanego wyniku proces ten może się wydłużyć.

W związku z tak niewielką różnicą między kandydatami, zarówno exit poll, jak i late poll mogą nie dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto zostanie nowym prezydentem Polski. Dlatego też kluczowe będzie cierpliwe oczekiwanie na oficjalne wyniki ogłoszone przez PKW.