Konrad Skolimowski, znany pod pseudonimem Skolim, od lat podbija polską scenę muzyczną. Jego najsłynniejsze hity to "Wyglądasz idealnie" oraz "Temperatura". Sporo koncertuje, a co za tym idzie - jest jednym z najlepiej zarabiających polskich muzyków.

Skolim rzadko chwali się prywatnością, choć na jego Instagramie można znaleźć kilka zdjęć prezentujących jego dom. Od razu widać, że nie potrzebuje luksusowych wnętrz, aby czuć się dobrze w swoim zaciszu domowym. Stawia na przestronność, ale najważniejsze są przytulne wnętrza.

To tak mieszka Skolim. Jest przytulnie i bez przepychu

Skolim jest bardzo aktywny na swoich social mediach. Wśród jego publikacji można znaleźć kilka zdjęć pokazujących w jakich warunkach żyje piosenkarz. Ku zaskoczeniu wielu fanów, wcale nie żyje w przepychu, za to stawia na przestrzeń i przytulność wnętrz. Dom celebryty urządzony jest w prostym, funkcjonalnym stylu. Sprawia on wrażenie tradycyjnego miejsca, idealnego do rodzinnych spotkań i odpoczynku.

Sypialnia celebryty znajduje się na poddaszu i oprócz sporego łóżka posiada również duże lustro, idealne do robienia selfies, których zresztą na jego Instagramie nie brakuje. Największą uwagę zwraca jednak ogród piosenkarza. Znajduje się tu duży, zadbany trawnik oraz specjalne miejsce na rodzinnego grilla.

My home napisał Skolim na Instagramie.

Skolim nie narzeka na fundusze. Tyle dostaje za jeden koncert

Mimo że Skolim nie potrzebuje drogich, luksusowych wnętrz, nie ukrywa, że na jego koncie znajduje się spora fortuna. Z doniesień wynika, że za jeden koncert otrzymuje około 30–40 tysięcy złotych, a czasami kwota ta bywa jeszcze wyższa, jak w przypadku występu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Niedawno otworzył również własną sieć stacji paliw. Jego roczny dochód szacowany jest na ponad 12-14 milionów złotych.

Skolim nie ukrywa swojej pasji do motoryzacji. Jak wyznał niedawno w "Pytaniu na śniadanie" ma lądowisko dla helikoptera za tarasem i jest właścicielem aż 11 samochodów. Jak sam zaznaczył, 7 z jego aut służy głównie do tras koncertowych.

Czy Skolim ma dziewczynę? Ostatnio ogłosił to na Instagramie

Skolim przez wiele lat tworzył związek z Aleksandrą Sarnecką. Mimo że para zaręczyła się, to ich relacja nie przetrwała próby czasu. Aktualnie, Skolim przyznał publicznie, że szuka swojej drugiej połówki. W wywiadzie dla "Świata Gwiazd" otwarcie przyznał, że brakuje mu osoby z którą mógłby poczuć się szczęśliwy. Dodał również, że jego idealna partnerka musi spełniać określone cechy, takie jak wyrozumiałość i oczywiście atrakcyjność. Nie ukrywał przy tym, że najważniejsze jest dla niego to, aby przy przyszłej wybrance mógł czuć się swobodnie.

Z czystym sumieniem muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby (moje serce) było zajęte, o tak to powiem. Chciałbym móc obudzić się, napić kawy i czuć, że jest jakaś taka osoba powiedział Skolim.

