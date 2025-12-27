Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, przez wiele lat tworzył związek z Aleksandrą Sarnecką. Para, choć zaręczona, nigdy nie zdecydowała się na ślub. Owocem ich relacji są dwaj synowie – Jan i Antoni. Zakochani chętnie dzielili się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, a sam wokalista wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Związek jednak nie przetrwał próby czasu. Jakiej dziś partnerki szuka Skolim?

Rozstanie Skolima poruszyło fanów. Co się wydarzyło?

Jesienią ubiegłego roku media zaczęły donosić o rozstaniu Skolima i Aleksandry Sarneckiej. Wiadomość ta wywołała poruszenie wśród fanów artysty, którzy byli przekonani o trwałości jego związku. Choć para nie komentowała bezpośrednio powodów rozstania, stało się jasne, że ich drogi się rozeszły.

Informacja o zakończeniu relacji potwierdzona została w licznych publikacjach prasowych. Ostatecznie sam Skolim, w rozmowach medialnych, nie zaprzeczył rozstaniu, ale też nie ujawnił szczegółów, skupiając się bardziej na swoim obecnym życiu i przemyśleniach na temat przyszłości.

Skolim szuka miłości. Zdradził, jaka powinna być jego partnerka

Mimo zakończenia długoletniego związku, Skolim nie zamknął się na miłość. W czerwcu bieżącego roku artysta w wywiadzie dla „Świata Gwiazd” przyznał, że jego serce nie jest obecnie zajęte. Wokalista stwierdził:

Z czystym sumieniem muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby (moje serce) było zajęte, o tak to powiem. Chciałbym móc obudzić się, napić kawy i czuć, że jest jakaś taka osoba

Później, w rozmowie dla Meloradia, opisał swoją wizję idealnej partnerki. Zwrócił uwagę, że powinna być sympatyczna, wyrozumiała oraz piękna. Dodał:

Powiedzmy, że sympatyczna, wyrozumiała... A trzecia (cecha)? To jest taki rodzaj kobiety, która też jest twoim przyjacielem i czujesz się przy niej tak swobodnie, że wybierasz ją zamiast przyjaciela. Jest jeszcze oczywiście ten aspekt, że jest wybitnie piękna

Konrad Skolimowski nie ukrywa, że jest jednym z najbardziej zapracowanych artystów w Polsce. Wokalista znany z hitu „Wyglądasz idealnie”, który w serwisie YouTube zdobył już 248 milionów odtworzeń, regularnie koncertuje, nierzadko dając nawet dwa występy dziennie.

Początki jego kariery sięgają epizodycznych ról w popularnych serialach telewizyjnych. Z czasem Skolim poświęcił się muzyce, zdobywając ogromną popularność i uznanie publiczności. Pomimo napiętego grafiku, artysta stara się znaleźć czas na życie prywatne i relacje z najbliższymi.

Oto gwiazdy Sylwestra Polsatu! Obok Kozidrak wystąpią m.in. Skolim i Alicja Majewska, fot: Artur Zawadzki/REPORTER

