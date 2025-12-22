31 grudnia w Toruniu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wystąpi Skolim. Artysta, należący do grona najpopularniejszych polskich wykonawców, zaskoczył wszystkich, wybierając Polsat jako organizatora swojego sylwestrowego koncertu. Tym bardziej że jak sam przyznał, otrzymał propozycje od wszystkich największych stacji telewizyjnych, w tym TVP, która oferowała mu wyższe wynagrodzenie.

W rozmowie z „Faktem” Skolim potwierdził, że stacje rywalizowały o jego udział w wydarzeniach sylwestrowych. Jednak mimo lepszych finansowych warunków ze strony TVP, artysta postanowił pozostać wierny Polsatowi. Decyzja ta zaskoczyła branżę muzyczną i widzów.

TVP oferowało Skolimowi fortunę. Pozostał lojalny Polsatowi

W wywiadzie udzielonym „Faktowi”, Skolim wyjaśnił, że otrzymał propozycje z każdej dużej stacji, a oferowane stawki przewyższały tę, którą zaakceptował. Jak zaznaczył, jego wybór był podyktowany lojalnością wobec Polsatu.

Różne są stawki, ale oscylują w tych granicach. (...) Ja miałem propozycję z każdej stacji, chyba mogę to powiedzieć. I to były wyższe stawki niż stacji, którą wybrałem. Mówiłem do mojego menadżera, że mogę wystąpić w każdej telewizji, natomiast Telewizja Polsat jako pierwsza zaprosiła mnie na sylwestra wiele lat temu i chyba dlatego chciałem się tak jakoś odwdzięczyć powiedział muzyk.

Tyle zarobią gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Stawki zwalają z nóg

Z medialnych doniesień wynika, że największe honorarium za udział w Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie otrzyma Edyta Górniak - ma to być 150 tys. zł. Zenek Martyniuk, kolejna gwiazda wydarzenia, ma otrzymać o 30 tys. zł mniej.

Nie ujawniono, ile dokładnie wyniesie wynagrodzenie Skolima, ale wiadomo, że wybrał stację, która zapłaci mu mniej niż konkurencja. Mimo to artysta nie żałuje swojej decyzji.

Impreza wywołuje coraz większe emocje, zwłaszcza że Polsat szykuje niespodziankę na Sylwestrową Moc Przebojów. Po raz pierwszy w historii pojawi się aż tyle gwiazd.

Toruń gospodarzem Sylwestrowej Mocy Przebojów

Wydarzenie Sylwestrowa Moc Przebojów odbędzie się 31 grudnia w Toruniu. To właśnie tam, na scenie plenerowej, wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, w tym Skolim.

Wybór Torunia na gospodarza imprezy również spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów i władz miasta. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne efektów świetlnych, niespodzianek i hitów, które porwą publiczność do zabawy do białego rana.

