Konrad Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, podbija od dłuższego czasu polski rynek muzyczny. Wokalista pewnym krokiem wkroczył na scenę, odsuwając aktorstwo na dalszy plan. Nieprzerwanie podbija serca słuchaczy, a coraz więcej gwiazd wyraża chęć na nagranie z nim wspólnego utworu. Czyżby Marina Łuczenko również dołączyła do tego grona?

Skolim ujawnia wiadomość od Mariny Łucznko

Nieoczekiwane słowa padły z ust Konrada Skolimowskiego, znanego jako Skolim, w wywiadzie dla Faktu. Wokalista disco polo nieoczekiwanie zdradził, że Marina Łuczenko – piosenkarka i żona Wojciecha Szczęsnego – próbowała się z nim skontaktować. Według artysty, Marina miała napisać do jego menadżera w konkretnej sprawie:

W ogóle jego żona też pisała chyba do mojego menadżera ostatnio o numer jakiś

Choć oficjalnie nie potwierdzono żadnej współpracy między Mariną Łuczenko a Skolimem, fakt, że piosenkarka zainteresowała się kontaktem z jego menadżerem, może świadczyć o chęci nawiązania muzycznego dialogu. Marina, znana ze współpracy z artystami takimi jak James Arthur, Smolasty czy Young Igi, mogłaby poszerzyć swoje artystyczne horyzonty o zupełnie nowy gatunek.

Skolim to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów disco polo w Polsce. Jego przeboje takie jak „Wyglądasz idealnie”, „Wejdę, wyjdę” czy „Temperatura” zdobywają miliony odsłon w serwisach streamingowych.

Pomysł współpracy dwóch tak różnych światów muzycznych może wzbudzać kontrowersje, ale również ogromne zainteresowanie. Gdyby doszło do nagrania wspólnego utworu, mógłby on stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń na polskiej scenie rozrywkowej.

Skolim wprost o Wojciechu Szczęsnym

W tym samym wywiadzie Skolim nie krył sympatii wobec Wojciecha Szczęsnego, bramkarza reprezentacji Polski i męża Mariny.

Uwielbiam Wojtka Szczęsnego. Wydaje mi się, że jest cudownym człowiekiem, darzę go sympatią

Niewykluczone, że sympatia, jaką Skolim darzy Wojtka Szczęsnego, zachęciłaby go do stworzenia wspólnego numeru z jego żoną.

Skolim otworzył własną stację benzynową

Skolim regularnie występuje, grając nawet kilka koncertów dziennie. Nie ukrywa, że przynosi mu to spore dochody, a w minione lato zarobił tyle, że mógłby sobie kupić nie blok, a całe osiedle. Nie jest tajemnicą, że artysta zdążył już nabyć 11 samochodów. Nie poprzestaje tylko na tym, bo stale inwestuje pieniądze w sygnowane jego wizerunkiem akcesoria, jak własna kolekcja ubrań, perfumy czy nawet kalendarze adwentowe. Poza tym niedawno otworzył własną stację benzynową!

