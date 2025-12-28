Skolim wygadał się ws. Mariny Łuczenko. Tego nikt się nie spodziewał
Takiego wyznania nikt się nie spodziewał. Skolim wygadał się, że Marina Łuczenko, żona Wojtka Szczęsnego, próbowała się z nim skontaktować. Powód? Fani będą zaskoczeni.
Konrad Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, podbija od dłuższego czasu polski rynek muzyczny. Wokalista pewnym krokiem wkroczył na scenę, odsuwając aktorstwo na dalszy plan. Nieprzerwanie podbija serca słuchaczy, a coraz więcej gwiazd wyraża chęć na nagranie z nim wspólnego utworu. Czyżby Marina Łuczenko również dołączyła do tego grona?
Skolim ujawnia wiadomość od Mariny Łucznko
Nieoczekiwane słowa padły z ust Konrada Skolimowskiego, znanego jako Skolim, w wywiadzie dla Faktu. Wokalista disco polo nieoczekiwanie zdradził, że Marina Łuczenko – piosenkarka i żona Wojciecha Szczęsnego – próbowała się z nim skontaktować. Według artysty, Marina miała napisać do jego menadżera w konkretnej sprawie:
W ogóle jego żona też pisała chyba do mojego menadżera ostatnio o numer jakiś
Choć oficjalnie nie potwierdzono żadnej współpracy między Mariną Łuczenko a Skolimem, fakt, że piosenkarka zainteresowała się kontaktem z jego menadżerem, może świadczyć o chęci nawiązania muzycznego dialogu. Marina, znana ze współpracy z artystami takimi jak James Arthur, Smolasty czy Young Igi, mogłaby poszerzyć swoje artystyczne horyzonty o zupełnie nowy gatunek.
Skolim to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów disco polo w Polsce. Jego przeboje takie jak „Wyglądasz idealnie”, „Wejdę, wyjdę” czy „Temperatura” zdobywają miliony odsłon w serwisach streamingowych.
Pomysł współpracy dwóch tak różnych światów muzycznych może wzbudzać kontrowersje, ale również ogromne zainteresowanie. Gdyby doszło do nagrania wspólnego utworu, mógłby on stać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń na polskiej scenie rozrywkowej.
Skolim wprost o Wojciechu Szczęsnym
W tym samym wywiadzie Skolim nie krył sympatii wobec Wojciecha Szczęsnego, bramkarza reprezentacji Polski i męża Mariny.
Uwielbiam Wojtka Szczęsnego. Wydaje mi się, że jest cudownym człowiekiem, darzę go sympatią
Niewykluczone, że sympatia, jaką Skolim darzy Wojtka Szczęsnego, zachęciłaby go do stworzenia wspólnego numeru z jego żoną.
Skolim otworzył własną stację benzynową
Skolim regularnie występuje, grając nawet kilka koncertów dziennie. Nie ukrywa, że przynosi mu to spore dochody, a w minione lato zarobił tyle, że mógłby sobie kupić nie blok, a całe osiedle. Nie jest tajemnicą, że artysta zdążył już nabyć 11 samochodów. Nie poprzestaje tylko na tym, bo stale inwestuje pieniądze w sygnowane jego wizerunkiem akcesoria, jak własna kolekcja ubrań, perfumy czy nawet kalendarze adwentowe. Poza tym niedawno otworzył własną stację benzynową!
