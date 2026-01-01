Podczas sylwestra Polsatu, który odbył się na Rynku Staromiejskim w Toruniu, wystąpiło wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wśród nich znaleźli się Skolim (Konrad Skolimowski) oraz Magdalena Narożna. Jednak to ich harce za kulisami wywołały prawdziwe poruszenie w mediach społecznościowych.

Nagrania z zakulisowych wydarzeń pokazały, że Skolim był w znakomitym humorze. Rozmawiał z członkami ekipy, żartował z innymi artystami i promieniował pozytywną energią. W pewnym momencie podszedł do Magdaleny Narożnej. To właśnie wtedy zaczęły się sceny, które rozemocjonowały internautów.

Skolim i Magdalena Narożna - zakulisowe nagranie z Sylwestra Polsatu

Skolim i Magdalena Narożna wspólnie pozowali do zdjęć przy ściance. Wokalista nie krył sympatii wobec koleżanki z branży. Śmiechy, przytulanie, wspólne śpiewanie oraz taniec w rytm piosenki „Rozbijemy bank” stworzyły klimat pełen luzu i spontaniczności. Nagrania i zdjęcia z tego wydarzenia zaczęły krążyć po sieci, budząc ogromne zainteresowanie fanów. Kulisy koncertu, które zwykle pozostają poza kamerami, tym razem znalazły się w centrum uwagi.

Największe emocje wzbudził moment, kiedy Skolim, w żartobliwym geście, złapał Magdalenę Narożną za nogę. Chwilę później pocałował ją w policzek. Ten spontaniczny gest został zuważony przez fotoreporterów "Faktu".

Ich zachowanie nie przypominało chłodnych relacji - wręcz przeciwnie, wyglądało na wyjątkowo serdeczne. Co ciekawe, jeszcze kilka lat wcześniej media sugerowały, że Narożna i Skolim nie darzą się sympatią. W przeszłości Magdalena miała bowiem krytycznie ocenić Skolima podczas jego udziału w programie „Disco Star”.

Jednak tegoroczny Sylwester Polsaru w Toruniu zdaje się świadczyć o tym, że wszelkie spory należą do przeszłości.

Internet zapłonął po wspólnym nagraniu Skolima i Narożnej

Zamieszczone wideo i zdjęcia ze wspólnych harców Skolima i Narożnej wywołały falę reakcji wśród internautów. Fani są zgodni - ten duet pasuje do siebie pod każdym względem i wielu z nich liczy na to, że w niedalekiej przyszłości Narożna i Skolim nagrają razem wspólny utwór.

Pięknie razem wyglądacie. Pasujecie do siebie pod każdym względem. Czekam na Wasz wspólny utwór - to byłaby z pewnością petarda

Taki duet to by było coś pieknego. Musicie nad tym pomyśleć @skolim__

Najlepsi - piszą internauci

Też tak uważacie?

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

