Dorota Gardias zamieniła tempo miasta na ciszę Roztocza i w rodzinnych Chlewiskach stworzyła własny azyl. Jej dom ma nowoczesną bryłę "współczesnej stodoły", a jednocześnie jest mocno zakorzeniony w sielskim krajobrazie. To nie tylko prywatny azyl prezenterki, lecz także miejsce otwarte na gości w ramach agroturystyki. Ma też poruszającą historię.

Dom Doroty Gardias. Nowocześnie a swojsko

Z zewnątrz uwagę od razu zwraca nowoczesna forma, drewniana elewacja i wyraziste, duże skośne okna, które robią wrażenie już z podjazdu. Ten dom nie udaje wiejskiej chaty i nie musi niczego sztucznie stylizować. Gardias postawiła na prostą bryłę, a klimat buduje tym, co znajduje się dookoła. W pobliżu posiadłości widoczne są pola, lasy i kojąca zieleń natury.

Punktem godnym uwagi są też tarasowe przeszklenia. Szerokie, przesuwne szklane drzwi sprawiają, że granica między salonem a ogrodem jest płynna. To rozwiązanie pasuje do idei odpoczynku bez zamykania się w czterech ścianach, dając możliwość intensywnego kontaktu z naturą, nawet przebywając na terenie domu.

Gardias postawiła w domu na styl boho, drewno i dodatki vintage

W środku Dorota Gardias konsekwentnie trzyma się naturalnych materiałów i ciepłej palety barw. W salonie pierwsze skrzypce gra duża, jasna narożna sofa, a obok niej niski stolik z nieregularnego kawałka drewna. Zamiast pokaźnych dekoracji, klimat robią dodatki takie jak plecione kosze, brązowe wazony i okrągła lampa wisząca. Charakter wnętrzu nadają też tapicerowane fotele w kwiatowy wzór, ustawione w wydzielonej strefie wypoczynkowej.

Do tego dochodzą elementy z targów staroci. Dawnym stylem wyróżniają się stare krzesła i ceramiczne lampy. To połączenie daje wrażenie przemyślanego. Łagodzi nowoczesność bryły i dodaje wnętrzom swojskości. W podobnym duchu pojawiają się suszone kwiaty i trawy, które delikatnie podkreślają rustykalny akcent.

Na parterze salon oraz kuchnia połączona z jadalnią, na piętrze dwie sypialnie. Uwagę zwraca też decyzja o rezygnacji z zasłon w pokojach. Gardias stawia na widok na naturę od pierwszej chwili po przebudzeniu, a gdy potrzeba więcej prywatności, rozwiązaniem mają być parawany.

Historia domu Gardias na wsi

W 2022 roku Gardias kupiła działkę w Chlewiskach i ruszyła z budową domu oraz przestrzeni agroturystycznej. To wtedy skupiła się na planie, który od dawna dojrzewał w jej głowie. Jak się okazuje, roztocze nie jest dla niej przypadkową lokalizacją na mapie. To rodzinne strony prezenterki. Gardias podkreśla, że w tej okolicy mocno czuje obecność wspomnień związanych z babcią, która kiedyś miała tu dom.

Zobacz także:

Dom Gardias na roztoczu, fot. instagram dorotagardias

Salon w domu Doroty Gardias, fot. instagram gardiasowka_na_roztoczu

Narożna kanapa w salonie Gardias, fot. Instagram dorotagardias