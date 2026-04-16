Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop jeszcze do niedawna mieszkali razem w domu w Warszawie, na klimatycznej Pradze. Ich wnętrza wyróżniały się indywidualnym stylem - nie brakowało w nich wyrazistych kolorów i oryginalnych dodatków. To właśnie tam przez lata toczyło się ich wspólne życie. Zobaczcie, jak wyglądało miejsce, w którym spędzili znaczną część swojego małżeństwa.

Tak wygląda dom Marcina Prokopa

W miniony wtorek stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop potwierdzili rozstanie. Para opublikowała w sieci krótkie oświadczenie przyznając, że rozwiodła się z dala od medialnego szumu. Choć małżonkowie rzadko publikowali w mediach społecznościowych wspólne rodzinne kadry, na Instagramie prowadzącego "Dzień Dobry TVN" nie brakuje zdjęć ich niedawnego wspólnego lokum.

Do niedawna Marcin Prokop wraz z żoną Marią Prażuch-Prokop i córką Zofią zamieszkiwali w klimatycznej posiadłości na warszawskiej Pradze. Kuchnia była prawdziwym sercem ich domu - przestrzenią, w której nowoczesność łączyła się z wyraźnym charakterem. Pomieszczenie wyróżniało się przestronnością i uporządkowaną aranżacją, a dominujące białe szafki o gładkich, pozbawionych uchwytów frontach nadawały całości minimalistyczny, elegancki wygląd. Na tym stonowanym tle szczególnie przyciągała uwagę tapeta w tropikalne wzory, która przełamywała prostotę wnętrza i dodawała mu energii oraz oryginalności. Dzięki temu kuchnia zyskiwała niepowtarzalny klimat.

W domu Marcina Prokopa nie brakuje także przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi i wyciszeniu po intensywnym dniu pracy. Salon został urządzony z myślą o komforcie i relaksie, tworząc miejsce idealne do spędzania wolnego czasu. Centralnym punktem tej części domu jest duży telewizor zamontowany na drewnianej ścianie, który przyciąga uwagę i nadaje wnętrzu elegancki charakter. Tuż pod nim znajduje się szafka RTV, na której ustawiono między innymi konsolę i odtwarzacz, dopełniające funkcjonalny i nowoczesny wystrój tej przestrzeni.

Mieszkanie Marcina Prokopa pełne jest wspomnień i wyjątkowych dodatków

W domu Marcina Prokopa znalazło się także miejsce na funkcjonalny gabinet, który został urządzony w minimalistycznym stylu. Przestrzeń ta sprzyja skupieniu i pracy - nie ma w niej zbędnych ozdób, dominują natomiast praktyczne elementy, takie jak biurko, wygodny fotel czy sprzęt do nagrań. Całość uzupełniają pojedyncze dodatki, jak sofa czy roślina, które nadają wnętrzu nieco przytulności, nie zaburzając jego uporządkowanego charakteru.

Równie istotnym miejscem w domu jest prywatna strefa treningowa, z której prezenter chętnie korzysta. Domowa siłownia została wyposażona w różnorodny sprzęt - od bieżni, przez hantle i maty, po ławki do ćwiczeń - dzięki czemu umożliwia kompleksowy trening bez wychodzenia z domu. To przestrzeń nastawiona przede wszystkim na funkcjonalność, ale jednocześnie pokazująca, jak ważną rolę w codziennym życiu Prokopa odgrywa aktywność fizyczna.

W domu Marcina Prokopa książki zajmują wyjątkowe miejsce i są ważnym elementem wystroju wnętrz. Półki w jego salonie wręcz uginają się od różnorodnych tytułów, które tworzą nie tylko funkcjonalną biblioteczkę, ale także nadają przestrzeni indywidualny charakter i intelektualny klimat.

Szczególną uwagę zwraca również osobne pomieszczenie przeznaczone do relaksu, w którym znajduje się rozbudowana kolekcja książek. To swoista strefa wyciszenia, gdzie literatura odgrywa główną rolę.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Salon Marcina Prokopa fot. Instagram @_marcinprokop_

Domowa biblioteczka Marcina Prokopa fot. Instagram @_marcinprokop_

Gabinet Marcina Prokopa fot. Instagram @_marcinprokop_

