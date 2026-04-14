Dorota Szelągowska znów zwróciła uwagę na swój dom na Warmii, który traktuje jak prywatny azyl. To właśnie tutaj odpoczywa, gdy ucieka od dużego tempa stolicy. Nieruchomość nie bije w oczy luksusem, za to przyciąga naturalnym urokiem. Materiały jak cegła, drewniane belki stropowe i spokojne barwy ziemi dają niezwykłe ciepło. A jednak to nie sielankowe tło robi największe wrażenie, tylko odważne akcenty: granatowe fronty w kuchni oraz różowa ściana w łazience.

Tak mieszka Dorota Szelągowska. Duże przestrzenie i naturalne materiały

Warmińska posiadłość Szelągowskiej wraca w rozmowach o domach gwiazd nie dlatego, że epatuje przepychem, ale dlatego, że jest spójna i wyrazista. Ekspertka od wnętrz od czasu do czasu pokazuje fragmenty przestrzeni w mediach społecznościowych, a każdy kadr pokazuje bajkową aranżację.

W tym wnętrzu odpowiedź jest prosta. Bazą są elementy, które natychmiast budują atmosferę: ceglana ściana i widoczne drewniane belki. Do tego paleta barw ziemi, czyli tonacja, która kojarzy się z odpoczynkiem i porządkiem w głowie. To właśnie ta naturalność ma podkreślać, że Warmia jest dla niej miejscem wyciszenia i resetu, kiedy chce odciąć się od miejskiego zgiełku.

Tak mieszka Dorota Szelągowska na Wamii. Jej kuchnia i łazienka robią wrażenie

Choć całość trzyma się spokojnej, naturalnej bazy, kuchnia wybija się na pierwszy plan jednym ruchem: kolorem. Fronty w głębokim granacie stają się najmocniejszym elementem całego zestawu i działają jak kropka nad i w aranżacji opartej na ziemistych odcieniach.

Ten wybór jest tym ciekawszy, że nie rozbija stylistyki domu, tylko ją podkręca. Granat sprawia, że wnętrze przestaje być tylko przytulne i zaczyna wyglądać bardziej zdecydowanie. W praktyce to właśnie kuchnia staje się przestrzenią, którą najłatwiej zapamiętać z opublikowanych ujęć, nawet jeśli na co dzień oczy same uciekają ku cegle i drewnu.

Jeśli ktoś myślał, że w tym domu wszystko będzie wyłącznie w beżach i brązach, łazienka szybko wyprowadza z błędu. Różowa ściana to kolejny, wyraźny akcent, który pokazuje, że Szelągowska nie boi się koloru, nawet gdy cała reszta opiera się na naturalnych materiałach. Oglądając łazienkę, nie można też nie zwrócić uwagi na wolnostojącą wannę.

Tak mieszka Dorota Szelągowska. Uwiła przytulne gniazdko na Warmii Instagram @dotindotin

