Iwona Pavlović na co dzień wiedzie życie w Olsztynie, gdzie stworzyła swoją prywatną przestrzeń w imponującej, 200-metrowej posiadłości. Dom został urządzony z dużym wyczuciem stylu, elegancją i dbałością o detale, co doskonale odzwierciedla charakter znanej jurorki. Zobaczcie koniecznie, jak mieszka "Czarna Mamba".

Tak mieszka Iwona Pavlović

Iwona Pavlović na co dzień mieszka w Olsztynie, gdzie wraz z mężem zajmuje przestronny dom o powierzchni około 200 m. Jej posiadłość znajduje się w spokojnej, zielonej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku, co sprzyja prywatności i odpoczynkowi.

Wnętrza domu urządzone są w stylu skandynawskim, z naciskiem na minimalizm, jasne barwy i funkcjonalność. Dominują proste formy, naturalne materiały oraz duże przeszklenia, które wpuszczają do środka dużo światła i podkreślają przestronność pomieszczeń. Uwagę przyciąga portret tancerki, zdobiący ścianę w centralnym punkcie salonu.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

W jadalni domu Iwony Pavlović centralne miejsce zajmuje duży, drewniany stół, otoczony eleganckimi czarnymi krzesłami z zamszowym obiciem. Nad nim zawieszono efektowny, srebrny żyrandol o geometrycznej formie, który dodaje wnętrzu charakteru. To właśnie w tej przestrzeni jurorka "Tańca z Gwiazdami" spotyka się z gośćmi i celebruje najważniejsze chwile.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Przytulne wnętrza

Już na pierwszy rzut oka widać, że Iwona Pavlović przykłada ogromną wagę do detali i starannie dobiera dodatki, które tworzą wyjątkowy klimat wnętrz. W jej domu nie brakuje eleganckich świec oraz kwiatów utrzymanych w jasnej, stonowanej kolorystyce srebra i bieli, które podkreślają spójny charakter aranżacji. Całość uzupełniają liczne elementy ze szkła, dodające przestrzeni lekkości i subtelnej elegancji.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

W salonie uwagę przyciąga komfortowy zestaw wypoczynkowy w ciemnej kolorystyce, który efektownie kontrastuje z jasnymi dodatkami. Sofę zdobią miękkie, białe poduszki o futrzanym wykończeniu, wprowadzające do wnętrza przytulność i elegancję. Całość aranżacji dopełnia stylowa biblioteczka widoczna w tle, która nadaje przestrzeni klasy.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Ponadczasowa porcelana i cięte kwiaty

W domu Iwony Pavlović znajduje się wyjątkowy, stary regał, który przyciąga wzrok i nadaje wnętrzu niepowtarzalnego charakteru. Mebel wypełniony jest po brzegi nastrojową porcelaną, starannie wyeksponowaną i tworzącą elegancką kompozycję. Obok takiego widoku trudno przejść obojętnie - całość zachwyca i podkreśla zamiłowanie do pięknych, ponadczasowych detali.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Tancerka nie kryje swojej miłości do świeżych, ciętych kwiatów, które stanowią ważny element wystroju jej eleganckiej posiadłości. W różnych częściach domu można dostrzec stylowe wazony wypełnione roślinami, dodające wnętrzom życia, świeżości i subtelnego uroku.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: