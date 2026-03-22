Kalifornijska willa Alicji Bachledy-Curuś w Los Angeles znów rozgrzewa ciekawość fanów, bo aktorka uchyla rąbka prywatności i pokazuje w mediach społecznościowych wybrane kadry z domu. Najmocniejszy punkt tej przestrzeni znajduje się na zewnątrz. Mowa o tarasie wyłożonym dużymi, betonowymi płytami. Ustawiono na nim ogrodowy stół z krzesłami. W duchu minimalizmu nie dodano już żadnych dodatkowych elementów wystroju. Największa ozdobną tej części mieszkania jest oczywiście widok na Los Angeles.

Wnętrza willi Alicji Bachledy-Curuś

Wnętrza domu są jasne i przestronne, a duża liczba okien tarasowych dodatkowo wpuszcza światło i otwiera dom na miasto. W przestrzeni widać naturalne drewno, starannie dobrane dodatki w stylu vintage oraz obecność sztuki na ścianach. W salonie uwagę zwraca kominek, a obok niego regał z mnóstwem książek. Na Instagramie aktorki zauważyć też możne przestronną kuchnię urządzoną w stonowanych, białych barwach.

Basen z widokiem na miasto

W ogrodzie nie mogło zabraknąć basenu, który w tej lokalizacji staje się przedłużeniem strefy wypoczynku. Tuż obok znalazło się też miejsce na większe spotkania w gronie przyjaciół. Przy basenie stoi duży transparentny stół z dopasowanymi krzesłami. W tle pojawia się miejska panorama, co tylko dodaje posiadłości światowego charakteru.

Z dostępnych informacji wynika, że dom aktorki znajduje się przy słynnym Mulholland Drive w Los Angeles. Willa ma 225 metrów kwadratowych, a jej wartość ma wynosić nawet 3 miliony złotych. W środku są cztery sypialnie i trzy łazienki. To właśnie w tej przestrzeni czas spędzają Alicja Bachleda-Curuś i jej syn Henry Tadeusz. Ojcem Henryka Tadeusza jest światowej sławy aktor Colin Farrell, z którym aktorka widziana była ostatnio przez paparazzi. Para oficjalnie rozstała się w 2011 roku.

