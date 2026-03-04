Iwona Pavlović od lat uznawana jest za jedną z najbardziej srogich jurorek "Taniec z Gwiazdami" w historii formatu, która nie boi się ciętych komentarzy i wystawiana niskich not. W najnowszej rozmowie z mediami odniosła się wprost do tanecznego hitu Polsatu i udziału influencerów w produkcji. Tych bowiem stacja coraz chętniej zaprasza do show. W poprzedniej odsłonie programu zwyciężył Mikołaj "Bagi" Bagiński, co odbiło się szerokim echem w mediach. W 18. edycji również nie brakuje influencerów. W show pojawiła się Natalia Karczmarczyk "Natsu" oraz Kacper "Jasper" Porębski. W rozmowie z mediami, Iwona Pavlović wyznała wprost, co o tym myśli.

Iwona Pavlović komentuje udział influencerów w "Tańcu z Gwiazdami"

Od dłuższego czasu w popularnych programach telewizyjnych można zobaczyć znanych influencerów. Co więcej, coraz częściej to właśnie oni stają na podium. Poprzednią 17. edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrał Mikołaj "Bagi" Bagiński, który zatańczył w parze z Magdaleną Tarnowską. Jego zwycięstwo wywołało w sieci prawdziwe poruszenie. Wielu internautów twierdziło, że za jego wygraną odpowiadają "zasięgi" w mediach społecznościowych, a nie zniewalające umiejętności taneczne.

W rozmowie z Eską Iwona Pavlović zdradziła szerszej publiczności, co sama myśli na temat uczestnictwa influencerów w show. Zapytana o to, czy dostrzega jawne umniejszanie influencerom i ich tanecznym zdolnościom, odpowiedziała bez namysłu.

Wiesz co, ale to w ogóle uważam, że gwiazdy są często niesprawiedliwie traktowane, nie tylko influencerzy. Dla mnie, na przykład, jak Marysia właśnie wygrała, ja biłam jej brawa, bo była absolutnie fantastyczna. Mało tego, jak tak popatrzę wstecz, naprawdę nie zależy mi na tym, żeby, nie wiem, wygrał aktor, sportowiec czy influencer. Bardzo mi zależy na tym, żeby wygrała osoba, która najlepiej tańczy ze wszystkich, więc nie umniejszajmy też im. Uważam, że świat się bardzo zmienia i każdy czymś innym zasługuje na coś. Ktoś ma właśnie tyle fanów, ktoś jest świetnym aktorem, ktoś sportowcem. Właśnie takie jest życie, co pokazuje mieszanka ludzi tutaj wyjaśniła.

Iwona Pavlović o krytyce w stronę jurorów "Tańca z Gwiazdami"

W dalszej rozmowie Iwona Pavlović zwróciła uwagę, że krytyka często działa w dwie strony. Tancerka wyznała, że sama dostrzega negatywne komentarze ze strony fanów influencerów kierowane pod adresem jurorów. Ostatnio lawina krytyki spadła na Tomasza Wygodę po premierowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Pamiętaj też, że to działa w drugą stronę i fani influencerów uderzają w nas, w sędziów, że 'o Jezu, już wiadomo'. Ja w ogóle nie mam nic do influencerów. Szczerze ich podziwiam, to są takie miliony. Nie wiem, ile mam u siebie, bo o to nie dbam, ale jak sobie pomyślę, wiesz, jakieś 3 miliony ludzi i jak sobie myślę, co ja musiałabym zrobić, żeby mieć 3 miliony... No nie wierzę. Mają u mnie wielki podziw dodała.

